Temptation Island sbarca a Guardavalle: sarà una stagione bollente tra mare cristallino e tentazioni

Temptation Island, il celebre reality dei sentimenti targato Canale 5, per la nuova stagione ha scelto una location d’eccezione nel cuore del Sud Italia. Dopo anni di ambientazioni sarde, quest’estate il format farà tappa in Calabria, precisamente a Guardavalle Marina.

A confermare l’indiscrezione sono fonti vicine alla produzione, che avrebbero individuato una struttura esclusiva sulla costa jonica calabrese, pronta ad accogliere le coppie e i tentatori di questa stagione che si preannuncia particolarmente “bollente”.

Un’occasione d’oro per il turismo locale

Oltre alla curiosità dei fan, l’arrivo di un reality così seguito rappresenta anche una grande opportunità per il turismo calabrese, pronto a mostrarsi in tutta la sua bellezza al pubblico nazionale e non solo. Le spettacolari spiagge di sabbia bianca, le calette nascoste e i tramonti infuocati saranno il palcoscenico perfetto per nuove passioni e colpi di scena.

Gli operatori turistici locali già pregustano l’effetto mediatico che il programma potrebbe avere: “Una vetrina importante che valorizza il nostro territorio e potrebbe portare benefici concreti in termini di visibilità e presenze”, commentano.

Quando andrà in onda

Le riprese dovrebbero iniziare tra fine maggio e inizio giugno, mentre la messa in onda è prevista per l’inizio dell’estate su Canale 5, con la conduzione confermata di Filippo Bisciglia, volto storico del programma.

Calabria tra tentazioni e tradizioni

Tra un falò di confronto e una cena a lume di candela, sarà interessante scoprire come la Calabria saprà raccontarsi al grande pubblico.

Oltre al mare e alle suggestive location scelte dalla produzione, non è escluso che durante le puntate si faccia riferimento anche alle tradizioni, alla cucina tipica e alle leggende di una terra antica e misteriosa.

Insomma, Temptation Island versione calabra promette di essere una delle stagioni più attese e discusse degli ultimi anni.