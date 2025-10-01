“Teniamo per mano la pace”: La “Staffetta di Pace” illumina Satriano

Un messaggio di fratellanza e speranza risuonerà nel territorio di Catanzaro e nella Zona Tre Colli grazie alla “Staffetta di Pace”, una serie di incontri e momenti di riflessione organizzati per l’inizio di ottobre. L’iniziativa, che porta il significativo titolo “Teniamo per mano la pace”, coinvolgerà diverse parrocchie locali.

​L’evento principale che aprirà il ciclo di appuntamenti si terrà Venerdì 3 ottobre alle ore 21.00 a Satriano Marina. L’incontro è promosso dal Gruppo Scout Satriano 1 presso la Parrocchia Santa Maria della Pace. Sarà un momento centrale per ribadire l’importanza della convivenza pacifica e della solidarietà, temi fondamentali che lo scoutismo porta avanti nel suo percorso educativo.

​Il Programma Dettagliato della Staffetta

​La Staffetta di Pace attraverserà diversi luoghi della zona dal 1° al 7 ottobre, toccando varie comunità parrocchiali:

Mercoledì 1 ottobre:

​Catanzaro 10 – Parrocchia di Santa Maria di Zarapoti (Santa Maria), Catanzaro, ore 18.45

​Giovedì 2 ottobre:

​Catanzaro 12 – Parrocchia San Pio X, Catanzaro, ore 18.45

​Catanzaro 4 – Basilica dell’Immacolata, Catanzaro, ore 19.00

​Catanzaro 8 – Parrocchia S. Maria Assunta, Catanzaro, ore 21.00

Venerdì 3 ottobre:

​Satriano 1 – Parrocchia Santa Maria della Pace, Satriano Marina, ore 21.00

Martedì 7 ottobre:

​Catanzaro 11 e Catanzaro 1 Masci – Parrocchia Santa Teresa di Gesù Bambino – Loc. Giovino, Catanzaro, ore 21.00

​I promotori invitano caldamente la cittadinanza a non mancare a questi appuntamenti, che rappresentano un’occasione preziosa per la comunità per unirsi e riflettere sui valori della pace e dell’accoglienza, simboleggiati dalle bandiere di Palestina e Ucraina presenti nell’annuncio.