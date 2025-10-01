“Teniamo per mano la pace”: La “Staffetta di Pace” illumina Satriano

Un messaggio di fratellanza e speranza risuonerà nel territorio di Catanzaro e nella Zona Tre Colli grazie alla “Staffetta di Pace”, una serie di incontri e momenti di riflessione organizzati per l’inizio di ottobre. L’iniziativa, che porta il significativo titolo “Teniamo per mano la pace”, coinvolgerà diverse parrocchie locali.
L’evento principale che aprirà il ciclo di appuntamenti si terrà Venerdì 3 ottobre alle ore 21.00 a Satriano Marina. L’incontro è promosso dal Gruppo Scout Satriano 1 presso la Parrocchia Santa Maria della Pace. Sarà un momento centrale per ribadire l’importanza della convivenza pacifica e della solidarietà, temi fondamentali che lo scoutismo porta avanti nel suo percorso educativo.
Il Programma Dettagliato della Staffetta
La Staffetta di Pace attraverserà diversi luoghi della zona dal 1° al 7 ottobre, toccando varie comunità parrocchiali:
Mercoledì 1 ottobre:
Catanzaro 10 – Parrocchia di Santa Maria di Zarapoti (Santa Maria), Catanzaro, ore 18.45
Giovedì 2 ottobre:
Catanzaro 12 – Parrocchia San Pio X, Catanzaro, ore 18.45
Catanzaro 4 – Basilica dell’Immacolata, Catanzaro, ore 19.00
Catanzaro 8 – Parrocchia S. Maria Assunta, Catanzaro, ore 21.00
Venerdì 3 ottobre:
Satriano 1 – Parrocchia Santa Maria della Pace, Satriano Marina, ore 21.00
Martedì 7 ottobre:
Catanzaro 11 e Catanzaro 1 Masci – Parrocchia Santa Teresa di Gesù Bambino – Loc. Giovino, Catanzaro, ore 21.00
I promotori invitano caldamente la cittadinanza a non mancare a questi appuntamenti, che rappresentano un’occasione preziosa per la comunità per unirsi e riflettere sui valori della pace e dell’accoglienza, simboleggiati dalle bandiere di Palestina e Ucraina presenti nell’annuncio.