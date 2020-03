Tennis, il Tc Corasaniti di Davoli si laurea campione regionale della categoria “Bronze”

Il circolo Tennis Club Mose’ Corasaniti di Davoli (Catanzaro) è il nuovo campione regionale della categoria “BRONZE”, relativo al campionato invernale organizzato dalla Federazione Italiana Tennis.

La squadra composta dal capitano Mosé Viscomi, Corasaniti Edoardo e Francesco Piroso, infatti, ieri mattina ha superato in finale l’Asd Rizziconi con il risultato di 2-0.

A scendere in campo Corasaniti e Viscomi, che sul campo dei padroni di casa reggini hanno trionfato con i parziali di 64- 52 (rit) e 61 26 10-4.

Un risultato tanto atteso visto che nel 2018 e nel 2019 la squadra di Davoli si è arrestata in finale, perdendo prima a Rossano e poi ad Altomonte.

Nessuna sconfitta quest’anno per il Tc Mosé Corasaniti, che ha vinto tutte e 9 le partite disputate, perdendo solo 2 singolari e 2 doppi.

Tutte le gare:

La fase a gironi:

Tc Corasaniti B- TC Corasaniti C 0-3

Tc Corasaniti C- Maierato: 3-0

Tc Viola- Tc Corasaniti C 1-2

Pizzoni- Tc Corasaniti C1-2

Tc Mosé Corasaniti C – San Francesco 3-0

Ottavi di finale: Tc CorasanitI C- Tc San Paolo 3-0

Quarti di finale: Tc Torretta- Tc Corasaniti C 1–2

Semifinale: Tc Corasaniti C – Nuova Bruzia 2-1

Finale: Asd Rizziconi- Tc Corasaniti C 0-2

“Torniamo da Rizziconi colmi di gioia e soddisfazione per questo trionfo che ci riempie di orgoglio. Dall’inizio dell’anno volevamo riscattarci e sconfiggere questo tabù che ci perseguitava.- dichiarano Viscomi, Corasaniti e Piroso- Siamo davvero felici e dedichiamo la vittoria a tutto il nostro fantastico circolo, la nostra seconda casa”.