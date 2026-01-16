Tensione a Borgia: Parroco aggredito in sagrestia prima della messa

Pomeriggio di paura e sconcerto quello vissuto dai fedeli della parrocchia di San Giovanni Battista. Pochi minuti prima della celebrazione vespertina delle 18:00, il parroco don Roberto Celia è stato vittima di un’aggressione fisica e verbale all’interno del Duomo.

La dinamica dei fatti

​L’episodio si è consumato sotto gli occhi di una chiesa già gremita per la funzione. Secondo le testimonianze, una donna in evidente stato di agitazione ha fatto irruzione nella navata centrale, rivolgendo frasi sconnesse e minacciose verso il sacerdote.

Nonostante il tentativo di ignorare le provocazioni per preservare il clima di preghiera, la situazione è precipitata in pochi istanti.

​L’incursione: La donna ha raggiunto don Roberto in sagrestia.

​La violenza: Dagli insulti si è passati alle mani; il parroco è stato colpito al volto, riportando la rottura degli occhiali.

​I soccorsi: Alcuni collaboratori parrocchiali sono intervenuti immediatamente per separare i due e prestare soccorso al sacerdote.

L’intervento delle autorità

​Sul posto sono giunte tempestivamente le forze dell’ordine per identificare la donna e avviare gli accertamenti necessari a chiarire il movente del gesto. Resta da capire se l’aggressore soffra di disturbi pregressi o se l’atto sia legato a risentimenti specifici verso la guida della comunità, subentrata solo da pochi mesi.

Clima di sconcerto

​Don Roberto Celia, pur profondamente scosso dall’accaduto, non ha riportato ferite gravi. L’episodio ha però lasciato un segno profondo nella comunità di Borgia, colpita dalla violenza consumata in un luogo sacro e in un momento di quotidiana devozione.