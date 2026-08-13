​Tensione a Soverato, la replica di Arturo Abruzzo dopo la polemica: «Caduto in una trappola, chiedo scusa per le bestemmie»

Dopo le accese polemiche esplose nelle ultime ore sui social, arriva la presa di posizione di Arturo Abruzzo, titolare dello storico lido Sombrero di Soverato. Attraverso un messaggio diffuso nel gruppo Facebook di Soverato Web, lo stabilizzatore balneare ha voluto chiarire la propria versione dei fatti e spiegare la dinamica dell’episodio che lo ha visto protagonista di un acceso confronto con Lino Polimeni.

​Nel suo intervento, Abruzzo non nasconde il rammarico per l’accaduto e ammette di aver perso il controllo, attribuendo tuttavia la propria reazione a continue provocazioni. «Dopo essermi rivisto chiedo scusa di essere caduto nella trappola e nell’istigazione di Polimeni», esordisce il titolare del lido. «L’unico sbaglio, dettato dal nervosismo per le interruzioni, sono state le mie bestemmie. Così facendo, dalla ragione sono passato al torto e vengo giudicato cafone».

​Un’ammissione di colpa sul piano dei toni, che Abruzzo accompagna con una richiesta di comprensione rivolta alla community online: «Sono una persona perbene, educata e rispettosa del prossimo. Chiedo ai “leoni del web” di giudicare i fatti, le immagini e il mio comportamento iniziale, analizzando le provocazioni in cui, come uno stupido, sono cascato».

​L’imprenditore, la cui attività rappresenta una realtà storica del turismo balneare locale attiva dal 1965, ribadisce la solidità della propria professionalità, lamentando come da una semplice discussione si sia generato un caso sproporzionato: «Mi do la colpa e mi dichiaro colpevole di non aver saputo controllarmi di fronte alle provocazioni. Da una semplice discussione è stato montato un terremoto e io, da fesso, ci sono cascato. Chiedo nuovamente scusa per le bestemmie».

​La vicenda, che continua a far discutere gli utenti sul web, resta al centro del dibattito cittadino, mentre l’intervento di Abruzzo punta a chiudere il capitolo relativo alle intemperanze verbali e a riportare la discussione sul merito dei fatti.