Tenta di accoltellare il fidanzato 16enne della figlia, 36enne arrestata

Una donna di 36 anni è stata arrestato per aver aggredito con un coltello il fidanzato della figlia sedicenne nella frazione di Lauropoli, nel Cosentino.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Cassano allo Ionio, la madre della ragazza ha cercato di sferrare un fendente alla gola del minore, dopo una lite per futili motivi, cominciata con minacce verbali rivolte al sedicenne mentre la donna si trovava sul balcone della sua abitazione in via Matera.

Poi la 36enne ha raggiunto il ragazzo in strada, armata con un coltello da cucina.

I carabinieri, arrivati sul posto per sedare il litigio segnalato nel frattempo, sono riusciti a bloccarla. Ora la donna è agli arresti domiciliari.