Tenta di dare fuoco alla casa dei vicini con una bombola di gas, arrestata

Ha dato fuoco, utilizzando anche una bombola di gas, alla porta della casa dei vicini sostenendo che la spiavano da tempo rendendo, così, insostenibile la permanenza comune nell’edificio.

Per questo una donna è stata arrestata dalla Polizia a Marina di Gioiosa Ionica. Gli agenti del Commissariato di Siderno sono intervenuti, insieme ai Vigili del fuoco, facendo evacuare tutte le persone presenti nell’area interessata dal fumo prodotto dalla fiamme.

La donna, dopo essere stata soccorsa dal 118, è stata quindi arrestata in flagranza di reato. Per lei è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere.