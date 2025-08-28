Tenta di pagare consegna con soldi falsi e aggredisce fattorino, giovane arrestato

A Reggio Calabria, i Carabinieri hanno arrestato un giovane dopo che ha aggredito un fattorino e ha cercato di pagare una consegna con una banconota falsa da 50 euro.

Quando il fattorino ha capito che la banconota era falsa e si è rifiutato di accettarla, il giovane lo ha colpito con dei pugni alla nuca.

Subito dopo, si è impossessato di due sacche di prodotti che il fattorino doveva consegnare, ha danneggiato il suo veicolo con calci e lanci di pietre e si è allontanato.

Il fattorino ha avvertito i Carabinieri che, una volta arrivati sul posto, hanno rintracciato e arrestato l’aggressore, recuperando anche le sacche che aveva rubato.