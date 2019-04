Tenta di rubare rame sulla Statale 106, 47enne arrestato

Nella serata di ieri, verso le ore 19.30 una segnalazione ha allertato la Centrale Operativa della Polizia Stradale di Catanzaro, avvisando che una persona era sdraiata su un muro di delimitazione posto all’interno della galleria “Santa Maria” lungo la Strada Statale 106, Var. A, in direzione Crotone.

Prontamente veniva inviato un equipaggio del Distaccamento Polizia Stradale di Soverato che giunto sul posto dopo pochi minuti ha sorpreso una uomo chinato in un tombino di raccordo dell’illuminazione elettrica che alla vista dei poliziotti si alzava in piedi cercando di darsi alla fuga.

I Poliziotti, dopo aver fermato il veicolo in sicurezza, raggiungevano e bloccavano il sospetto, con notevoli difficoltà e rischi dovuti all’intenso e veloce traffico veicolare, accertando subito dopo che lo stesso stava tentando di asportare il cablaggio elettrico di messa a terra dell’illuminazione della galleria.

Si constatava, infatti, che erano stati già sollevati due tombini di cemento lungo il tracciato del cablaggio, ed era stata già iniziata l’opera di troncatura al fine di asportare i cavi, con arnesi rinvenuti nella disponibilità di dell’uomo.

Condotto negli Uffici della Polstrada, si è proceduto ai rilievi fotosegnaletici della persona che era priva di documenti, identificandolo in B.C., di 47 anni, catanzarese di etnia rom, con numerosi precedenti penali.

Al termine degli accertamenti di rito veniva dichiarato in arresto per il reato di tentato furto aggravato e trattenuto, su disposizione del P.M. di turno, presso le camere di sicurezza del Commissariato di Catanzaro Lido, in attesa del processo per direttissima.