Tenta di uccidere il “rivale” in amore con un coltello, 37enne arrestato

E’ stato arrestato per tentato omicidio il 37enne di Crotone, sottoposto a fermo nella serata di ieri per l’aggressione con un coltello nei confronti di un cittadino nigeriano. Sarebbero stati motivi sentimentali, come detto dall’uomo, a scatenare l’aggressione avvenuta nel centro storico della città.

E’ quanto emerso dalle indagini della Polizia di Stato avviate subito dopo l’aggressione. I sanitari del Suem 118 hanno prestato le prime cure sul posto al ferito per poi trasferire l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale civile. Le ferite riportate non sono gravi.

Il provvedimento di arresto è scattato al termine di un lungo interrogatorio condotto in Questura dal pubblico ministero di turno, Umberto Iurlano, sotto il coordinamento del Procuratore della Repubblica Domenico Guarascio.

Personale della Questura di Crotone, diretta da Renato Panvino, aveva bloccato il 37enne poco dopo i fatti, avvenuti intorno alle 18.30 di ieri.

Secondo la ricostruzione degli agenti delle Volanti, intervenuti dopo la segnalazione di un’aggressione in un’abitazione del centro storico, la vittima è stata trovata in strada sanguinante con una ferita da arma da taglio alla mano sinistra.

L’aggressore è stato rintracciato nelle vicinanze con ancora evidenti macchie ematiche sulla felpa; poco distante è stato rinvenuto anche il coltello da cucina utilizzato per il ferimento. Alla luce degli elementi raccolti e delle testimonianze raccolte, l’uomo è stato arrestato e portato nella Casa circondariale di Crotone.