Tentarono di liberare un uomo aprendo l’auto dei carabinieri, un arresto

I carabinieri di Cotronei, in provincia di Crotone, hanno arrestato un uomo gravemente indiziato dei reati di resistenza a pubblico ufficiale.

Il provvedimento trae origine dagli approfondimenti investigativi sviluppati a seguito dei fatti del 7 agosto 2025, che si sono verificati in località Trepidò di Cotronei, quando – nel corso di un servizio finalizzato all’esecuzione di un ordine di carcerazione – due persone, familiari dell’arrestato, hanno posto in essere una violenta azione volta a impedire l’arresto del destinatario della misura.

In particolare, gli stessi hanno spintonato con forza i carabinieri e hanno aperto la portiera dell’autovettura di servizio nel tentativo di favorire l’evasione del soggetto sottoposto a provvedimento restrittivo. L’operazione è stata coordinata dalla Procura di Crotone.