Tentata estorsione ai danni di un imprenditore edile, arrestate due persone

I carabinieri hanno arrestato ieri mattina a Crotone due soggetti, M. G. F., di 54 anni, e F. S. di 32, che avrebbero tentato di estorcere denaro ad un imprenditore edile di Strongoli, ricorrendo al metodo mafioso.

Uno degli indagati era stato già condannato in passato ed è ritenuto affiliato alla ‘ndrangheta. I fatti si sarebbero verificati tra il 26 novembre e il 12 dicembre dello scorso anno.

A seguito delle indagini è emerso il tentativo da parte dei due indagati di estorcere più volte del denaro all’imprenditore edile, impegnato nello svolgimento di alcune commesse pubbliche e in lavori privati.

Sarebbero almeno tre gli episodi, ricostruiti dagli investigatori anche attraverso l’acquisizione delle immagini della videosorveglianza. In due casi, avrebbero preteso dalla vittima 3mila euro per i lavori in fase di esecuzione. I due arrestati sono stati portati nel carcere di Catanzaro.