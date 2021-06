Tentata violenza sessuale, 54enne condannato a tre anni

Il Tribunale di Catanzaro ha condannato A.T., di 54 anni, a tre anni di reclusione per tentata violenza sessuale. L’uomo è stato anche condannato al risarcimento alla vittima, al pagamento delle spese processuali, alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e al divieto di svolgere lavori che prevedono contatti con minori.

Secondo l’accusa l’uomo avrebbe afferrato la vittima e dopo aver abbassato la cerniera dei pantaloni, avrebbe tentato di costringerla ad avere un rapporto sessuale che non è stato consumato per la reazione della vittima. Queste alcune delle frasi pronunciate dal 54enne: “Ah sei ingrassata! Hai fatto un bel c…! Non senti niente? Ti faccio bene per i tempi lunghi, te lo m… da tutte le parti”.