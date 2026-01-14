Tentato furto in villa finisce nel sangue: ladro ferito a morte, è caccia ai complici

Una mattinata di ordinaria tranquillità si è trasformata in tragedia a Lonate Pozzolo, nel Varesotto. Quello che doveva essere un furto in abitazione è sfociato in una violenta colluttazione terminata con la morte di uno dei malviventi, un uomo di 37 anni.
La dinamica del dramma
I fatti si sono svolti intorno alle 11:00 di oggi, mercoledì 14 gennaio. Secondo le prime ricostruzioni, due uomini si sono introdotti in una villa con l’intento di svaligiarla. Non avevano però fatto i conti con la presenza del proprietario, che si trovava all’interno dell’abitazione.
Sorpresi dal padrone di casa, i delinquenti non hanno desistito, dando vita a un feroce scontro fisico. Durante la colluttazione, il proprietario è stato raggiunto da diversi pugni al volto, ma nel tentativo di difendersi avrebbe impugnato un coltello, colpendo uno dei due aggressori dritto al petto.
L’abbandono davanti all’ospedale
Dopo il ferimento, la situazione è precipitata. I due malviventi sono fuggiti rapidamente verso l’esterno, dove ad attenderli c’era un terzo complice a bordo di un’autovettura pronta per la fuga.
La corsa disperata dei banditi è terminata davanti al pronto soccorso dell’ospedale di Magenta, nel Milanese. Qui, i complici hanno “scaricato” il compagno ferito prima di far perdere le proprie tracce. Nonostante l’intervento immediato dei medici, la ferita al torace si è rivelata fatale: l’uomo è deceduto poco dopo il ricovero.
Le indagini
La vittima è stata identificata: si tratta di un italiano di 37 anni di etnia rom.
Sul caso vige il massimo riserbo, ma l’attività investigativa è frenetica. Le indagini sono condotte dai Carabinieri e coordinate dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio. Gli inquirenti stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona e del tragitto verso Magenta per individuare l’auto della fuga e i due complici ancora latitanti.
Resta al vaglio degli inquirenti anche la posizione del proprietario della villa, per determinare l’esatta dinamica dei fatti e la sussistenza della legittima difesa.