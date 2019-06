Terminata la prima fase dei lavori di pavimentazione lungo la Ss 280 “Dei Due Mari”

Anas (Gruppo FS Italiane), ha concluso la prima fase dei lavori di rifacimento del piano viabile, in tratti saltuari, lungo la strada statale 280 ‘Dei Due Mari’ in provincia di Catanzaro.

Gli interventi hanno interessato il risanamento profondo della sovrastruttura stradale comprendente il rifacimento della fondazione sulla sola corsia di marcia e dell’intero pacchetto (strati di base, binder e usura drenante) per l’intera carreggiata tra il km 12,400 e il km 13,200 in direzione Lamezia Terme.

I lavori proseguiranno nei prossimi giorni nella carreggiata in direzione Catanzaro con gli interventi di risanamento del piano viabile dal km 13,000 al km 13,600 circa e con realizzazione degli strati di binder e usura drenante dal km 10,900 al km 14,000 e a seguire dal km 10,000 al 11,500 circa in direzione Lamezia Terme.

Per l’intero tratto è previsto il tappeto di usura drenante, che come noto garantisce livelli di confort e sicurezza maggiori, soprattutto in caso di pioggia, ed inoltre, della segnaletica orizzontale con ‘colato plastico’ che garantisce migliore visibilità e durabilità al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e il livello di servizio dell’infrastruttura. L’investimento totale degli interventi è pari a 1 milione e 950 mila euro.