Terminato il corso per la modifica avanzata delle immagini all’Istituto Guarasci-Calabretta di Soverato

Completata, alle porte della pausa natalizia, l’attività formativa attinente il modulo “Image editing” rientrante nel PON Scuola 2014-2020 FSE “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale. Percorsi di formazione per cittadini dell’era digitale” – Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” – Sotto azione 10.2.2A “Competenze di base”.

Il modulo, sotto la guida del Docente Esperto Lorè Diego, del Docente Tutor Colacino Antonio e dell’Assistente Tecnico Albano Damiano, ha visto la fattiva e costante partecipazione di un nutrito gruppo di allievi del triennio dell’IIS Guarasci-Calabretta indirizzo ITE Calabretta ed ha offerto l’opportunità di comprendere concetti generali sulla gestione, manipolazione ed applicazione per qualsiasi contesto delle immagini in formato digitale. L’Accordo Quadro di Collaborazione inerente l’Avviso Pubblico M.I.U.R. Prot. N.2669 del 3 marzo 2017 tra l’IIS Guarasci-Calabretta e l’A.I.C.A. Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico ha consentito di attivare specifiche azioni di collaborazione riferite agli ambiti formativi riguardanti il “pensiero computazionale e creatività digitale”, “cittadinanza digitale”, al fine di favorire la progettazione, promozione, realizzazione e conseguimento della certificazione finale inerente le competenze acquisite dagli allievi, tra l’altro, presso il test center A.I.C.A. dell’Istituto.

A tale riguardo, l’attività formativa è stata condotta facendo specifico riferimento ai contenuti riportati nelle varie sezioni del syllabus ECDL Modulo Standard – Image Editing al fine di consentire agli allievi di maturare le dovute conoscenze ed abilità essenziali per il conseguimento della specifica certificazione.

Il modulo ha consentito agli allievi di comprendere i concetti principali di utilizzo di immagini digitali, utilizzare varie opzioni applicative per migliorare la produttività, creare e utilizzare livelli, lavorare con testi, preparare le immagini per la stampa o la pubblicazione.

Il modulo “Image editing” è caratterizzato dalla possibilità di consentire l’utilizzo di una vasta gamma di software anche open source, di avviare alla certificazione delle migliori pratiche per un uso efficace di strumenti di manipolazione delle immagini digitali. Gli allievi del corso, con le attività pratiche svolte, hanno anche supportato lo staff tecnico dell’I.I.S. “Guarasci Calabretta” guidato dall’Assistente Tecnico Moio Salvatore, relativamente all’elaborazione grafica della brochure di presentazione della nostra offerta formativa “Un Istituto completo per la tua scelta” e distribuita durante le giornate di orientamento scolastico.