Terra di Mezzo di Vallefiorita celebra le Giornate dello Storytelling e della Poesia

L’Associazione Terra di Mezzo, che ha sede a Vallefiorita, ma svolge la propria mission su tutto il territorio calabrese e talvolta si spinge anche oltre, ha deciso di utilizzare il 5×1000 degli anni finanziari 2022 e 2023 per organizzare due laboratori, che si sono conclusi con due performance tenutesi in occasione della Giornata Mondiale dello Storytelling (20 marzo) e della Giornata Mondiale della Poesia (21 marzo).

Cinque classi quinte della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo G. Guzzo di Tiriolo (plessi di Tiriolo, San Pietro Apostolo, Pratora e Gimigliano) sono state coinvolte nel progetto “Raccontiamo”, che ha visto come esperta la storyteller, attrice e regista, Alice Salvoldi. Alice ha lavorato con i bambini e le bambine online, a cominciare dal mese di novembre, ed è stata presente alle narrazioni a staffetta delle classi che si sono svolte nell’aula magna dell’I.C. di Tiriolo il 20 marzo.

Una splendida occasione di rilassamento in una fase in cui il protrarsi dello sciame sismico ha messo a dura prova la tenuta psicologica di grandi e piccoli. I bambini che hanno partecipato al progetto “Raccontiamo” hanno raccontato a staffetta le storie “La passeggiata di un distratto” e “Il naso che scappa” di Gianni Rodari; “Andiamo a scuola insieme” di Daniela Kulot e “Il lupo e i sette capretti”.

Alla giornata non ha partecipato Pratora, poiché il plesso era stato chiuso a causa dello sciame sismico, ma gli organizzatori si recheranno quanto prima nella sede per ascoltare le narrazioni dei bambini. Al termine dell’incontro di storytelling, al quale hanno partecipato, oltre alle classi prime e seconde, anche alcuni genitori di Tiriolo, Alice Salvoldi ha incantato grandi e piccoli narrando “Mangerei volentieri un bambino”.

Per quanto riguarda invece il progetto “Siamo di-versi”, hanno partecipato quattro classi di scuola secondaria di primo grado dei plessi di San Pietro Apostolo e Cicala (classi terze) dell’I.C. G. Guzzo di Tiriolo e dei plessi di Marcellinara (I A) e Settingiano (II E) dell’I.C. Don Maraziti. Il progetto di reading poetico è stato seguito da Patrizia Fulciniti e Gianni Paone, soci fondatori della Terra di Mezzo, scrittori e lettori volontari, che hanno incontrato le classi tre volte, due in presenza e una online.

Gli esperti hanno lavorato sul testo poetico, sulla voce e sulla vocalità, sul ritmo e sulle pause e, grazie alle prove eseguite nelle classi e all’impegno delle docenti, i miglioramenti sono stati molto evidenti. La scelta dei testi delle quattro classi coinvolte è stata ampia: una quarantina di poesie di Dante, Leopardi, Foscolo, Pascoli, Emily Dickinson, Emily Brontë , Edgar Lee Masters, Robert Luis Stevenson, Prevert, Carducci, Wislawa Szymborska, De Luca, Govoni, Borges oltre a scrittori e scrittrici dei nostri giorni e a gustosissime filastrocche di Bruno Tognolini, che hanno dato vita a spassosi duetti. Il progetto si è concluso a Cicala il 31 marzo con il reading delle due terze dell’I.C. Guzzo e con uno scambio di doni in libri tra organizzatori e classi.

Va sottolineato che le docenti del Comprensivo di Tiriolo, che hanno aderito al progetto “Siamo di-versi”, Maria Antonietta Scalzo, Maria Teresa Staropoli e Maria Rizzo sono riuscite a coinvolgere anche colleghe e colleghi come Elisa Giampà, Saveria De Santis e Fabrizio Minervini, che hanno collaborato alla riuscita dell’evento finale. Anche per Settingiano e Marcellinara, costituisce di certo un valore aggiunto il coinvolgimento ad opera delle referenti, Letizia Rocca e Maria Paonessa, di docenti di altre discipline: Sonia Talarico (arte); Anna Lucchino (musica); Maria Barberio (francese); Marilena Scerbo (sostegno); Margherita Aly (inglese) nella preparazione del Reading poetico che ha contemplato, in ambedue gli incontri (a Marcellinara e a Cicala), l’esecuzione di una canzone in parte letta come un testo poetico e in parte cantata dalle classi.

Le referenti del progetto di reading poetico, come le docenti che hanno partecipato a “Raccontiamo” (Monica Raso, Filomena Oliverio, Pina Lucia, Amelia Torchia, Angela Tomaino, Caterina Fiorenza, Caterina Russo, Licia Guzzo, Raffaella De Santis, Elena Panzarella, Debora Bianco e Cinzia Donato) stanno tutte seguendo, fin dal mese di settembre, il corso sulla reading literacy (Bando Educare alla lettura 2023) per rafforzare le competenze nella lettura ad alta voce.

La Terra di Mezzo, che è partner della Cooperativa Scherìa titolare del progetto “Letture in circolo”, così come l’I.C. Guzzo di Tiriolo e l’I.C. Don Maraziti), ha ritenuto che un’attività dedicata alle classi potesse essere il miglior modo per verificare la ricaduta formativa del corso di formazione sugli alunni, l’effetto positivo sugli studenti e sul loro apprendimento. Un elogio speciale va a tutti i ragazzi e le ragazze che si sono impegnati al massimo, e un ringraziamento va ai dirigenti scolastici Maria Rosaria Maiorano e Saverio Molinaro che hanno sostenuto lo svolgimento del progetto e ad Alessandro Falvo, sindaco del Comune di Cicala, che ha messo a disposizione la sala consiliare per il reading finale.

L’auspicio è che un numero sempre maggiore di persone donino il 5×1000 localmente per permettere l’attuazione di progetti e lo svolgimento di attività sociali e culturali, in particolare di quelle dedicate ai bambini, sul territorio in cui vivono.