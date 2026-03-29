Terremoto all’alba sulla Costa Jonica: scossa di magnitudo 2.5 nel Reggino

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nelle prime ore di oggi, domenica 29 marzo 2026, lungo la Costa Calabra sud-orientale. Il sisma, rilevato dai sistemi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ha avuto luogo alle ore 04:57:31 (ora italiana).

I dettagli tecnici

​Secondo i dati ufficiali forniti dalla Sala Sismica INGV-Roma, l’evento ha avuto le seguenti caratteristiche:

​Magnitudo (ML): 2.5

​Profondità (Ipocentro): 46 km

​Coordinate geografiche: Latitudine 38.2200, Longitudine 16.5658

L’ipocentro, localizzato a una profondità di circa 46 chilometri, classifica l’evento come un terremoto di profondità intermedia. Questa caratteristica, unita alla magnitudo contenuta, ha fatto sì che gli effetti in superficie fossero estremamente limitati.