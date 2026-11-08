Terremoto di magnitudo 3.5 in provincia di Catanzaro: scossa localizzata a Serrastretta

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 3.5 è stata registrata nel tardo pomeriggio di oggi, 8 novembre 2026, in provincia di Catanzaro.

Il movimento tellurico è avvenuto precisamente alle ore 17:58:32 (ora italiana).

Secondo i rilevamenti della Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma, l’epicentro è stato localizzato a 3 km a sud-est del comune di Serrastretta (CZ), con coordinate geografiche 38.9927 di latitudine e 16.4387 di longitudine. L’ipocentro è stato individuato a una profondità di circa 10 km.

La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione locale e nei comuni limitrofi della presila catanzarese. Non si registrano al momento segnalazioni di danni a persone o cose.