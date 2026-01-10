Terremoto in Calabria: nessun danno, ma treni fermi tra Roccella e Melito per verifiche

Sospesa la circolazione ferroviaria dalle ore 6:00 di questa mattina. RFI ha attivato i protocolli di sicurezza e predisposto bus sostitutivi per i pendolari.

​REGGIO CALABRIA – Una mattinata di allerta, ma fortunatamente senza gravi conseguenze, quella vissuta lungo la costa ionica calabrese. A seguito di una scossa di terremoto registrata nelle prime ore del mattino, la circolazione ferroviaria è stata precauzionalmente interrotta per consentire i controlli di rito alle infrastrutture.

​La situazione sulla linea

​Secondo quanto comunicato da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), lo stop ai treni è scattato alle ore 6:00. Il tratto interessato dal provvedimento è quello compreso tra Roccella Jonica e Melito Porto Salvo.

​La misura, si legge nella nota ufficiale, si è resa necessaria per «consentire la verifica dello stato della linea» da parte del personale tecnico. Si tratta di una procedura standard di sicurezza che scatta automaticamente in caso di eventi sismici di una certa entità, volta a escludere piccoli cedimenti o anomalie sui binari che potrebbero pregiudicare la sicurezza dei convogli.

​Nessun danno segnalato

​Nonostante il timore iniziale, il primo bilancio è rassicurante:

​Soccorsi: Non sono pervenute richieste di intervento ai Vigili del Fuoco o alla Protezione Civile.

​Infrastrutture: Al momento non si segnalano danni a edifici pubblici o privati.

​Trasporti e disagi

​Per limitare i disagi ai viaggiatori e ai tanti pendolari che usufruiscono della linea all’alba, RFI ha prontamente attivato un servizio sostitutivo con autobus. I tecnici sono attualmente al lavoro lungo la tratta per ultimare le ispezioni; la circolazione riprenderà regolarmente non appena verrà confermata la piena agibilità dell’infrastruttura.

​Info utili: Si consiglia ai passeggeri di consultare i canali ufficiali di Trenitalia e i monitor nelle stazioni per aggiornamenti in tempo reale sulla ripresa del traffico ferroviario.