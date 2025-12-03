Terremoto in provincia di Messina, doppia scossa nella notte

Doppia scossa di terremoto nella notte tra ieri e oggi in provincia di Messina. Un evento sismico di magnitudo 3.6 è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) alle ore 23:16 di ieri sera, seguito da una seconda scossa nelle prime ore del mattino.

La Scossa Principale

​La prima e più intensa scossa, di M_{w} 3.6, ha interessato la zona nord-orientale della Sicilia. Stando ai rilevamenti dell’INGV, l’evento ha avuto un ipocentro profondo, a 49 chilometri sotto la superficie. L’epicentro è stato localizzato nell’area compresa tra i comuni di Itala e Rometta.

Nonostante la magnitudo percepibile, la profondità dell’ipocentro ha probabilmente contribuito a limitare gli effetti in superficie. Le autorità locali e la Protezione Civile hanno immediatamente attivato i controlli, ma al momento non si segnalano danni a persone o cose in nessuno dei comuni prossimi all’epicentro.

Secondo Evento in Mare

​La preoccupazione è tornata a salire quando, circa due ore dopo, è stata registrata una seconda scossa sismica alle ore 1:10 di questa mattina. Questo secondo evento ha avuto un epicentro localizzato in mare, in un’area compresa tra la costa tirrenica della Sicilia e le Isole Eolie.

​L’INGV sta analizzando i dati di quest’ultima scossa per determinarne con precisione la magnitudo e l’ipocentro, ma il posizionamento in mare aperto fa sperare in un impatto minimo sulla terraferma.

La Situazione Attuale

​La situazione è costantemente monitorata dall’INGV. L’area dello Stretto di Messina e il Tirreno meridionale sono zone ad alta sismicità, e questi eventi rientrano nella normale attività geologica della regione.