Terribile scontro tra due auto, tre feriti

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta alle ore 16.00 circa sulla SS18 in località Caposuvero nel comune di Gizzeria per incidente stradale.

Due le vetture coinvolte una Fiat 500L ed una Land Rover.

Tre feriti il bilancio dell’incidente. Nella Fiat 500L viaggiava una coppia che veniva estratta dall’abitacolo della vettura ed affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera.

A bordo del Land Rover il solo conducente. Lo stesso veniva trasportato presso struttura ospedaliera per ulteriori controlli ed accertamenti.

Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Disagi per la viabilità.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.