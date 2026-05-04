​Terrore a Catanzaro: l’ombra dell’insicurezza sulle donne della città

Un clima di tensione e paura sta stringendo in una morsa il capoluogo calabrese. Al centro delle cronache, e protagonista di un recente servizio della trasmissione Fuori dal Coro, c’è un uomo – un immigrato già noto alle forze dell’ordine – che da settimane starebbe seminando il panico tra le residenti.

​Il caso: molestie e pedinamenti

​Secondo quanto documentato dalle telecamere di Rete 4, la situazione a Catanzaro è diventata insostenibile per molte donne.

Le testimonianze raccolte descrivono un modus operandi inquietante: l’uomo agirebbe principalmente nelle zone centrali e nei pressi dei luoghi di aggregazione, avvicinando passanti con atteggiamenti aggressivi, insulti e, in diversi casi, veri e propri pedinamenti che arrivano fin sotto i portoni di casa.

​”Non siamo più libere di camminare da sole, specialmente quando cala il sole”, racconta una delle vittime protetta dall’anonimato. “Ti punta, ti segue, ti urla contro parole incomprensibili ma dal tono minaccioso. C’è chi ha dovuto correre per rifugiarsi in un negozio”.

​L’inchiesta di “Fuori dal Coro”

​L’inviata del programma di Mario Giordano ha cercato di rintracciare l’uomo, documentando come la sua presenza sia diventata una costante fissa nel degrado urbano di alcune aree.

Il servizio mette in luce non solo il comportamento molesto del soggetto, ma anche il senso di impotenza dei cittadini e dei commercianti locali, che chiedono interventi più incisivi.

​Nonostante le numerose segnalazioni e le denunce alle autorità, l’uomo sembrerebbe continuare a gravitare nelle stesse zone, creando un cortocircuito tra la percezione di insicurezza della popolazione e l’effettiva capacità di intervento delle istituzioni.

​Un problema di sicurezza urbana

​Il caso solleva ancora una volta il velo sulla gestione della sicurezza nelle città italiane e sulla difficoltà di gestire soggetti problematici con precedenti o situazioni di marginalità sociale estrema.

Le donne di Catanzaro, intervistate nel servizio, chiedono a gran voce che non si aspetti “l’irreparabile” prima di prendere provvedimenti restrittivi seri.

​Al momento, la comunità locale rimane in allerta, mentre sui social si moltiplicano i gruppi di “allerta” dove le cittadine si scambiano informazioni sugli avvistamenti dell’uomo per evitare incontri ravvicinati.

​La domanda che il servizio di Fuori dal Coro pone in modo provocatorio è chiara: quanto ancora dovranno aver paura le donne di Catanzaro prima che qualcuno intervenga in modo definitivo?