Terza edizione dei Campi Estivi a Girifalco

Per il terzo anno consecutivo l’amministrazione comunale pensa all’estate dei più piccoli. E lo fa promuovendo i Campi estivi nei locali dell’asilo di San Rocco dal 24 giugno al 12 luglio da lunedì al venerdì: dalle 9 alle 12 per i bambini dai 3 ai 7 anni e dalle 15.30 alle 18.30 per i bimbi dagli 8 ai 13 anni. Un servizio utile per le famiglie che, con la chiusura della scuola, devono poter avere un ulteriore appoggio per la cura dei loro piccoli.

La novità di questo anno è che, oltre alla preziosa ed importante collaborazione dell’Avis Comunale Girifalco, i campi estivi saranno realizzati unitamente alla parrocchia Santa Maria delle Nevi.

Avis e Parrocchia si occuperanno materialmente della gestione dei Campi finanziati e sostenuti dal Comune.

“Ci tengo a ringraziare – ha detto l’assessore alle Politiche Giovanili Elisabetta Sestito – l’ Avis e la Parrocchia per aver accolto l’invito dell’amministrazione comunale e sposato sin da subito, oltre che il progetto, l’idea di fare rete in modo da garantire un servizio più completo ai nostri bambini. La scelta di queste due importanti realtà di unirsi e collaborare dimostra come l’unione fa la forza. Un detto che va al di là di ogni retorica. Lavorando insieme e perseguendo gli stessi obiettivi, sono certa che si offrirà ai bambini e alle famiglie un servizio eccellente”.