Nella terza giornata del Campionato ASC Amatori Calabria di calcio ad 11 over 35, nel girone A si è rivelato ininfluente il fattore campo, tanto che si sono avute quattro vittorie in trasferta su sei incontri disputati.

L’incontro di cartello dell’odierna giornata è stato il derby dello Jonio a Montepaone, dove la formazione della Nuova Soverato Amatori si è imposta di stretta misura sull’Alchimia Jonica; un risultato negativo che per il momento tarpa le ali dell’entusiasmo alla squadra di mister Umbrello.

Vittoria sofferta invece per il Real Filadelfia che ha avuto la meglio sulla coriacea Ecositem Lamezia Soccer negli scampoli finali della partita, in virtù di una punizione dal limite calciata dal solito Antonio Caruso, bomber di razza che si sta rivelando in questa prima fase di campionato per la sua squadra un uomo-goal con ben sette centri in tre partite.

Pochi i problemi per il Boys Marinate nell’anticipo del venerdì sera in quel di Migliuso, mentre l’altra big del torneo la Vigor Old Boys di Sant’Onofrio ritorna alla vittoria contro la Casa dello Sport, dopo lo stop interno della settimana scorsa ad opera dell’Ecosistem, infatti la squadra vibonese è andata a violare il Pino Catania di Pianopoli, un campo estremamente difficile, ancora priva, al momento, del mentore ed ispiratore delle manovre di attacco, mister Rosario Salerno, vero e proprio faro del centrocampo rosa-nero.

Ancora una sconfitta seppur di misura per il Lamezia Golfo di mister Fazio che nei minuti finali subisce un rocambolesco goal da parte del Borboruso nel Cuore. Prima vittoria, in pieno recupero, per la Computer Assistance con una segnatura negli ultimi secondi dell’incontro ad opera di Antonio Molinaro che si inventa una punizione perfetta dal limite dell’area mandando in frantumi la speranza dell’Amatori Soveria Mannelli di portare a casa un risultato positivo.

Nel girone B prima sconfitta per l’Hammers contro una Invicta più determinata e decisa a fare risultato pieno, mentre finisce in parità l’incontro disputato a Monasterace e senza vincitori né vinti si conclude anche il match giocato sul Vincenzo Soluri-Runci di Catanzaro Lido, dove c’è stato l’esordio in campionato della formazione dell’Eagles 2020.

Larga vittoria invece per l’Atletico Sersale contro il malcapitato Antico Forno di mister Muleo, mentre il Catanzaro Lido amatori chiude senza grossi problemi la pratica contro la Stella Rossa con una prestazione convincente già nel primo tempo finito con un parziale di quattro a zero.

Dati statistici sul campionato girone A:

Attacco più prolifico

Boys Marinate con 14 reti all’attivo

Difesa più ermetica

Real Filadelfia e Casa dello Sport con solo 2 reti al passivo

Difesa più perforata

Amami Mac 3 con 12 reti al passivo

Attacco meno prolifico

Lamezia Golfo con solo 1 rete all’attivo

Dati statistici sul campionato girone B.

Attacco più prolifico

Under 101 con 9 reti all’attivo

Difesa più perforata

Antico Forno con 11 reti al passivo

I risultati della terza giornata:

GIRONE A

Casa dello Sport – Vigor Old Boys 0 – 1

Real Filadelfia – Ecosistem 2 – 1

Amami Mac 3 – Boys Marinate 1 – 5

Lamezia Golfo – Borboruso 0 – 1

Computer Ass. – Amatori Soveria 3 – 2

Alchimia Jonica – Nuova Soverato 2 – 3

GIRONE B

Hammers – Invicta 2010 2 – 4

Stella Rossa – Catanzaro Lido 2 – 5

Monasterace – Under 101 2 – 2

Atletico Sersale – Antico Forno 6 – 1

Stella Maris – Eagles 2020 1 – 1

CLASSIFICA GIRONE A

BOYS MARINATE 9

REAL FILADELFIA 9

NUOVA SOVERATO 9

ECOSISTEM LAMEZIA S. 6

VIGOR OLD BOYS 6

ALCHIMIA JONICA 3

CASA DELLO SPORT 3

AMATORI SOVERIA 3

BORBORUSO 3

COMPUTER ASSISTANCE 3

AMAMI MAC 3 0

LAMEZIA GOLFO 0

CLASSIFICA GIRONE B

UNDER 101 7

HAMMERS 6

CATANZARO LIDO 6

INVICTA 2010 6

STELLA MARIS 4

ATLETICO SERSALE 3

MONASTERACE 1 (2 PARTITE IN MENO)

EAGLES 2020 1 (2 PARTITE IN MENO)

ANTICO FORNO 0 (1 PARTITA IN MENO)

STELLA ROSSA 0 (1 PARTITA IN MENO)

Classifica marcatori girone A

Antonio Caruso – Real Filadelfia con 7 reti

Nicola Valente – Nuova Soverato con 6 reti

Lo Giacco Marco – Boys Marin. con 5 reti

Classifica marcatori Girone B

Alampi Luca – Invicta 2010 con 5 reti

Bruno Vincenzo – Stella Maris con 4 reti

Parrotta Giovanni – Atletico Sersale con 4 reti