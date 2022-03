Tesi di laurea sull’orto botanico di Girifalco

L’orto botanico di Girifalco diventa il tema di una tesi di laurea dal titolo “Analisi floristica e proposta di miglioramento dell’orto botanico comunale di Girifalco”. Qualche giorno fa il girifalcese Stefano Rugieri ha discusso la tesi all’Università Mediterranea di Reggio Calabria – Dipartimento di Agraria.

L’obiettivo del lavoro di Stefano è stato definire i criteri e le linee guida per la valorizzazione dell’orto attraverso l’analisi della flora e della vegetazione presenti e della suddivisione in vari settori. L’analisi è stata rivolta sia all’aspetto più generale dell’ambiente che caratterizza il luogo sia all’organizzazione delle piante in esso presenti.

E’ stato affrontato, anche, l’aspetto spaziale e infrastrutturale: nello specifico sono state interessate la viabilità interna con le relative attrezzature e infrastrutture dell’intera area.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pietrantonio Cristofaro, ha voluto fare gli auguri a Stefano ringraziandolo per aver reso l’orto botanico oggetto della sua tesi di laurea. I lavori già appaltati e che, a breve, inizieranno saranno l’avvio di un percorso di sviluppo e crescita per questa bellissima realtà.