Tesserati del Circolo PD di Chiaravalle invitano Emanuela Neri a ritirare le dimissioni

I sottoscritti scriventi, tesserati del circolo cittadino del PD, del comune di Chiaravalle Centrale, avendo seguito con interesse e incredulità, la vicenda che ha e sta riguardando la nostra Segretaria Emanuela Neri, le chiedono con forza ed accorato senso di vicinanza, di non mollare il suo mandato di partito e di ritirare le dimissioni.

Cara Emanuela in questi ultimi giorni abbiamo letto, da note stampa, come diversi rappresentanti e dirigenti politici del partito a vari livelli, si sono stretti con commenti di vicinanza e di sdegno, attorno alla tua figura, contro la mozione di sfiducia, infondata, mossa nei tuoi confronti. Ma ancor di più, gli innumerevoli attestati di stima ricevuti da una moltitudine di chiaravallesi, dimostrano più da vicino l’affetto verso una donna appassionata della politica, quella politica libera da personalismi ed ego assoluto.

Emanuela, per noi in questi ultimi anni, hai rappresentato e rappresenti ancora oggi, una risorsa politica e soprattutto umana. Non possiamo immaginare, per competenza ed abnegazione, un altro soggetto diverso da te alla guida del nostro circolo.

Ricordiamo le tue innumerevoli note politiche a te demandate dal circolo, ed il tuo grande impegno politico programmatico. Numerose inoltre le iniziative pubbliche di carattere politico ma anche sociale, che rimarranno negli archivi di questo comune, e non solo, come testimonianza tangibile del tuo genuino ed appassionato impegno.

Noi non arretreremo di un millimetro rispetto al nostro sogno di avere un partito che possa dirsi libero, aperto ed inclusivo verso chi crede in un’idea di sviluppo reale del nostro paese.

Noi siamo per e con i cittadini chiaravallesi che credono nella politica leale che ha come obbiettivo il futuro delle giovani generazioni e della nostra comunità.

Rappresentando per noi ancora oggi la figura di riferimento del nostro partito, ti ribadiamo di ritornare sui tuoi passi e di non rassegnare le dimissioni di Segretaria di circolo.

Componenti Assemblea Circolo PD