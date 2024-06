Testimonianza su Paolino Mongiardo del sindaco di Sant’Andrea Nicola Ramogida

Non è un’impresa facile raccontare una personalità ricca e complessa come quella di Paolino Mongiardo. Una mente brillante che ha illuminato il mio cammino”.

Con queste parole, il sindaco di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, Nicola Ramogida, si unisce alla famiglia Mongiardo di Paolino Mongiardo, scrittore e saggista spentosi il 25 giugno a Lamezia Terme.

L’intera comunità di Sant’Andrea saluta con orgoglio un compaesano che, con il suo ingegno, ha onorato la Calabria e ha dato lustro al suo paese natio.

“Raccontare Paolino Mongiardo – scrive il primo cittadino Nicola Ramogida – non è un’impresa facile, forse non è neanche un’impresa giusta. Pensare infatti di racchiudere una persona così ricca, profonda e con una vita talmente interessante in poche righe, è una diminutio che ne svilirebbe la grandezza. E dunque cosa posso dire di Paolo, del professor Mongiardo…

Posso dire quello che ha lasciato a me, posso raccontare le nostre chiacchierate morbide e mai banali, i tuffi nella filosofia di Campanella e le virate profonde verso gli approfondimenti legati alle indagini sui tragici eventi di Firenze. Posso raccontare le parole intime che ci siamo scambiati ricordando mio padre e la bellezza di quegli scambi così nostri che ancora mi commuovono.

Posso, ancora, dire tutto il cammino che ogni sua parola ha fatto fare a me e, so con buona certezza, a chiunque si sia accostato al suo pensiero e alla rotondità delle sue parole. Penso ai suoi allievi, ai suoi lettori, i suoi amici, i suoi familiari, penso a noi che abbiamo avuto la fortuna di averlo accanto nel nostro pezzo di strada che lui ha saputo illuminare con la sua mente brillante e mai banale. Ci mancherà? Indubbiamente! Ma sappiamo dove trovarlo ogni volta che una domanda illuminerà il nostro cammino…lui è lì, nei suoi libri e nei semi che ha sparso ovunque”.

Paolino Mongiardo ha pubblicato 10 libri e diversi testi di argomento filosofico. Tra i più noti “Controversia sullo Storicismo tra Tilgher, Croce e Gentile”, saggio che ha riscosso apprezzamento anche nell’ambiente accademico dieci anni più tardi, allorchè il professore Gianfranco Lami, ordinario di Filosofia del Diritto presso il dipartimento di Scienze politiche dell’Università “La Sapienza di Roma”, scrisse una lettera al professore calabrese Paolino Mongiardo, cercandolo nel suo paese d’origine, per complimentarsi e per proporgli degli scambi di idee, al fine di acquisire materiale di studio utile a una sua opera di prossima pubblicazione.

L’ultimo saggio di filosofia, l’undicesimo, riguarda il problema gnoseologico in Tommaso Campanella, che sarà pubblicato dall’editore Gangemi di Roma, con sede a via Giulia.