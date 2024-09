Tetto edificio adibito a palestra comunale distrutto da un incendio

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Vibo Valentia sono impegnate dalle ore 15.45 circa nel comune di Francica per incendio edificio adibito a palestra comunale.

Il rogo ha interessato il tetto con struttura in legno andato completamente distrutto. Attualmente nella struttura, parzialmente suddivisa ed adibita ad aule per gli alunni della scuola dell’infanzia, erano in atto lavori di ristrutturazione e manutenzione.

Sul posto due squadre con ulteriore supporto di due autobotti per rifornimento idrico ed Autoscala. A coordinare le operazioni di spegnimento il funzionario del Comando di Vibo Valentia.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa l’origine del rogo al momento nessuna ipotesi viene esclusa.