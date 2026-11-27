Sabato 28 novembre, alle ore 19, al Teatro Comunale, in scena lo spettacolo liberamente ispirato all’opera di Saverio Strati.

SOVERATO (CZ) – Nuova tappa per “Tibi e Tàscia, Coso e Cosa – le due anime calabresi”, lo spettacolo del Teatro di Calabria “Aroldo Tieri”, liberamente ispirato all’opera più amata di Saverio Strati, che sabato 28 novembre, alle ore 19, sarà portato in scena al Teatro Comunale di Soverato.

Nato a Sant’Agata del Bianco, Strati consegnò alla storia, nel 1959, un racconto ambientato nella Calabria degli anni Trenta, capace di restituire un universo umano sospeso tra povertà, dignità, sogni e profonde contraddizioni.

Da quelle pagine prende forma una messinscena intensa ed evocativa che, attraverso lo sguardo limpido dell’infanzia, invita il pubblico a interrogarsi sulle ingiustizie e sulla condizione di subalternità causate dalla povertà.

Al centro della narrazione ci sono Tibi e Tàscia, Coso e Cosa: due bambini che diventano metafora delle due anime della Calabria. Tibi sceglie di partire, inseguendo un altrove possibile e riuscendo nel suo intento; Tàscia, invece, vorrebbe farlo, ma è trattenuta dalla condizione di donna e costretta a rassegnarsi.

Nei loro dialoghi e nei loro silenzi si riflette il destino di una terra che continua a confrontarsi con il tema della partenza e del riscatto.

L’intensità drammaturgica trova particolare espressione nell’interpretazione della giovanissima Ginevra Rotolo, nei panni di Tàscia, e di Giuseppe Procopio, che presta voce e anima a Tibi.

I loro monologhi, intrisi della disarmante lucidità dei bambini, si trasformano in una denuncia delicata ma incisiva contro le disuguaglianze e l’indifferenza verso gli ultimi.

«Il susseguirsi di repliche in Calabria sarebbe auspicabile», afferma il direttore artistico Francesco Mazza. «Questa produzione nasce con intenti precisi: diffondere il pensiero di uno dei più grandi scrittori del Novecento italiano e offrire al pubblico un’occasione per riflettere su chi siamo stati, per comprendere meglio chi siamo oggi».

L’adattamento dei testi è firmato da Giusy Staropoli Calafati, mentre le musiche originali portano la firma della cantastorie Francesca Prestia. Le scenografie sono curate da Antonio Pittelli e la fotografia da Francesco Mazza. >

La regia è affidata ad Aldo Conforto, artista con quasi cinquant’anni di esperienza sui palcoscenici italiani. Sul palco, accanto ai protagonisti Giuseppe Procopio e Ginevra Rotolo, si alterneranno Diego Pio Sellaro nel ruolo di Don Michelino, Emma Cerullo, Ennio Franco Ranieri, Nina Corapi, Giuseppe Guzzo e Gioia Turi. Completano il cast Lucia Cristofaro, Gino Mariano Mazzotta e Ludovica Ammirato.

Con otto bambini e tre adulti in scena, lo spettacolo si presenta come un racconto corale che attraversa il tempo e restituisce al pubblico una memoria condivisa. Un invito a riconoscersi nelle parole di Saverio Strati e a riscoprire, attraverso il teatro, quella duplice anima calabrese che continua a interrogare il presente.

Il costo del biglietto è di 10 euro, con riduzione a 8 euro per i ragazzi da 0 a 17 anni.

Il Teatro di Calabria ringrazia l’Amministrazione comunale di Soverato che ha concesso il patrocinio e accolto con convinzione ed entusiasmo questo progetto culturale