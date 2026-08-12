Tifo, beneficenza e “Catanzaresità”: a Sellia Marina una festa speciale nel nome di Palanca

Il prossimo 21 agosto il Piper ospiterà l’evento dedicato all’esordio del nuovo campionato di Serie B delle Aquile e al compleanno di O’Rey. Attesa per il gelato speciale, l’asta di solidarietà e la presenza dell’indimenticato bomber.

Venerdì 21 agosto torna l’atteso appuntamento a tinte giallorosse organizzato, come da tradizione, dal Piper di Sellia Marina (CZ). Un evento che quest’anno raddoppia il suo significato, unendo l’entusiasmo per il debutto in campionato delle Aquile alla celebrazione di una vera e propria leggenda della storia sportiva cittadina.

“Quest’anno abbiamo deciso di dedicare la giornata giallorossa del Piper al nostro idolo, Massimo Palanca, che proprio il 21 agosto festeggerà il compleanno”, annuncia con orgoglio l’organizzatore Paolo Vaccaro. La serata, infatti, non sarà solo l’occasione per seguire l’esordio stagionale del Catanzaro in trasferta a Vicenza, ma si trasformerà in una grande festa per omaggiare storicamente O’Rey.

Un programma tra aggregazione e golosità Come nelle passate edizioni, il cartellone della giornata si preannuncia denso di appuntamenti. Il fischio d’inizio dei festeggiamenti è fissato per le ore 17:00, con una novità che prenderà per la gola i tifosi: la presentazione di un inedito gusto di gelato dedicato a Palanca. La creazione, ideata e realizzata per l’occasione da Paolo Vaccaro, è un dolce tributo al “baffo” più celebre e amato dal popolo catanzarese.

Il pomeriggio continuerà all’insegna del senso di appartenenza, con la presenza dei vari club intitolati a Massimo Palanca (e non solo) che offriranno la possibilità di tesseramento in loco. A fare da cornice, un’ampia area espositiva dedicata ai gadget e al merchandising estivo per la nuova stagione sportiva.

L’esordio delle Aquile e l’asta benefica con il Re Dalle ore 20:30, l’attenzione si sposterà sul campo. Un menù rigorosamente a tema giallorosso accompagnerà i presenti durante la visione del match Vicenza-Catanzaro, prima attesissima sfida del campionato di Serie B 2026/27.

Il momento clou arriverà a fine partita, con la partecipazione dell’ospite d’onore in persona: Massimo Palanca. Il Re dirigerà un’asta benefica, battendo maglie e cimeli storici del Catanzaro da lui autografati. L’intero ricavato dell’iniziativa sarà interamente devoluto in beneficenza, unendo la passione sportiva alla solidarietà.

“La mia speranza – conclude Vaccaro – è vedere il settore ospiti di Vicenza gremito fino all’inverosimile dai nostri tifosi. Ma aspettiamo chi non può esserci per trascorrere insieme una serata all’insegna dell’unione e della goliardia, ostentando la nostra ‘Catanzaresità’ con un occhio attento anche al sociale”.