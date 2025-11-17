Tifosi del Catanzaro calcio pure in Molise, l’esempio dell’ing. Giuseppe Ingratta di Agnone

Giuseppe Ingratta (nella foto) è un ingegnere informatico trentenne il quale, originario di Agnone del Molise (rinomata città delle campane in provincia di Isernia), sposato e padre di una bellissima bambina, vive e lavora a Roma.

Qui ha conosciuto Tommaso Ingargiola, un brillante ragazzo di Soverato, la perla del mare Jonio in provincia di Catanzaro. Frequentando Tommaso, è stato quasi del tutto naturale per Giuseppe cominciare a tifare per la quadra del Catanzaro calcio; e quasi ogni domenica vanno insieme allo stadio.

E, mentre Tommaso segue la squadra in ogni parte d’Italia, Giuseppe si limita alle trasferte effettuate in località che gli possano permettere il rientro a casa in serata, poiché ha famiglia.

Gli abbiamo chiesto come mai tifa Catanzaro. Così ci ha risposto l’ing. Ingratta: “Sono stato contaminato principalmente dall’entusiasmo di Tommaso. Poi, assistendo alle prime partite, mi è piaciuta molto questa squadra e il comportamento genuino e festoso dei tifosi che la seguono ovunque. Inoltre, conosco tanti calabresi, di cui apprezzo la solarità e la lealtà”.

“In particolare ho grandi amici fraterni conosciuti durante il periodo universitario. Ho persino un compare di Badolato (CZ), marito della mia madrina di battesimo. Insomma vedo Calabria ovunque ed è stato quindi del tutto naturale affezionarmi alla squadra del Capoluogo di regione!”.