TIR adibito al trasporto di bovini si ribalta sulla SS280 svincolo Germaneto

Squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro sede centrale sono state impegnate sulla SS280 svincolo Germaneto/Catanzaro Lido per ribaltamento di un TIR adibito al trasporto di bovini.

Ferito in modo lieve il conducente affidato alle cure del personale sanitario del Suem118.

Intervento dei vigili del fuoco al momento per mettere in sicurezza i capi di bestiame rimasti incastrati nel rimorchio cassonato.

Il conducente trasportato presso struttura ospedaliera. Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza e personale Anas per viabilità.

Al momento si attende arrivo di altro automezzo per caricare i capi di bestiame tratti in salvo. Al termine si provvederà al recupero del mezzo.

Alcuni bovini deceduti tra le lamiere del mezzo incidentato.