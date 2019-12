Tir si ribalta sull’A2 e finisce in una scarpata

Questa mattina un tir proveniente da Salerno con a bordo due persone, si è ribaltato sul tratto vibonese dell’A2, in direzione Nord, nei pressi dello svincolo di Sant’Onofrio. Ancora non si conosce la dinamica precisa dell’incidente, le cause sono in corso di accertamento.

Si ipotizza un colpo di sonno dell’autista che ha perso il controllo, uscendo fuori strada e finendo in una scarpata. Fortunatamente le due persone all’interno del veicolo non hanno riportato ferite gravi, solo qualche contusione.

Sul posto sono intervenuti, oltre al personale Anas, i Vigili del fuoco impegnati nel recupero del mezzo e gli agenti della Polizia stradale di Vibo, che hanno avviato le indagini per la ricostruzione della dinamica esatta dell’incidente.