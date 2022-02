Tirate le somme della raccolta benefica per i bambini dello Zambia, partecipazione dei campioni dello sport

Tirate le somme della gara virtuale benefica organizzata in tutta Italia e che ha raccolto l’adesione di campioni dello sport del calibro di Valeria Straneo medaglia d’argento ai mondiali di maratona e detentrice del record italiano, Giorgio Calcaterra tre volte campione del mondo della corsa sui 100 km, Laila Soufyane campionessa del mondo miltare di maratona, con il giovane talento Luca Ursano sesto ai campionati europei dei 10.000 metri su pista, e con la partecipazione della forte atleta calabrese Francesca Paone, campionessa italiana ASI di mezza maratona.

A ciò si è aggiunto il sostegno di Francesco Panetta campione indimenticato del mezzofondo italiano. Per la “Corri per un mattone” finalizzata alla raccolta fondi per i bambini dello Zambia, per costruire loro una scuola, in Calabria non si era mai vista un parterre de roi di tale livello, soprattutto se si considera che si è trattato di una corsa “virtuale” registrata tramite l’applicazione RUNBULL ed ogni atleta ha potuto partecipare dai più disparati luoghi nel mondo.

Ha vinto Luca Ursano registrando una delle migliori prestazioni realizzate nel territorio italiano da inizio anno, con un eccezionale tempo “compensato” di 29’57”. In campo femminile si è imposta la campionessa Laila Soufyane con un tempo di 37’34”. Prestazioni appunto di altissimo livello. Si sono iscritti alla corsa benefica ben 150 atlete ed atleti, di ben 53 società, di cui 3 società calabresi, con 11 atleti locali.

Verrà premiata anche la squadra con più atleti partecipanti; al primo posto la Asd Runners Team Colleferro con ben 8 tra atlete ed atleti, seconda la ASD Atletica Zarapoti Catanzaro i cui partecipanti Menniti e Maletta sono tra gli organizzatori della kermesse benefica, al terzo posto a pari merito la Run For Catanzaro, la Atletica Portici il cui atleta Giuseppe Menniti figura tra gli organizzatori, e la ASD Run Life.

Numerosa la partecipazione di “camminatori” un gruppo dei quali capitanato dal marciatore Guido Muraca, e l’altro gruppo capitanato dal … Generale Aldo De Michele, presidente della ASD Evergreen sport, che è colui che si occupa in loco in Africa della costruzione delle scuole e dei pozzi d’acqua nei villaggi sperduti della terra dello Zambia.

La manifestazione ha avuto un grande successo e la raccolta fondi che continuerà su GoFundMe la più grande piattaforma mondiale di crowdfunding, è stata di 1.500 € in soli dieci giorni. E’ stato dato ampio spazio sul sito della FIDAL CALABRIA con un articolo scritto di proprio pugno dal responsabile stampa Carmelo Sanzi.