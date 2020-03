Tirocinanti Calabresi: Esclusi dalle misure a tutela delle diverse categorie di lavoratori

Siamo uomini e donne, giovani e meno giovani, lavoratori rientranti nel bacino dei ex lavoratori della mobilità in deroga e lavoratori disoccupati. Il nostro servizio è prestato presso Enti (Tra l’altro Ministeriali: Giustizia,Miur,Mibact) a seguito di protocolli d’intesa di cui la Regione Calabria è garante e dietro la corresponsione di un contributo mensile di 500 €.

A seguito dell’emergenza Nazionale Covid-19 sono state varate dall’attuale Governo varie misure a tutela delle diverse categorie di lavoratori senza alcuna menzione della nostra categoria cioè i tirocinanti. Non dimentichiamo che la categoria dei Tirocinanti Ministeriali non riguarda soltanto la Calabria ma anche altre regioni italiane.

Quindi attualmente alcuna indennità sarà erogata a questa categoria di lavoratori precari (I Tirocinanti) che di anno in anno prestano servizio in settori strategici e con quella professionalità acquisita dall’esperienza maturata. Ci auguriamo pertanto che questa problematica venga risolta affinché questa categoria di lavoratori (I Tirocinanti) non rimanga senza alcuna indennità atta a garantirne il sostentamento proprio e soprattutto delle relative famiglie.