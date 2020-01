Tolo Tolo, il sindaco di Vibo Valentia scrive a Checco Zalone

Affida a Facebook un post-lettera rivolto a Checco Zalone il primo cittadino di Vibo, Maria Limbardo. Quella battuta sul porto di Vibo è stata ritenuta da alcuni ‘sgradevole’ ma il sindaco Limardo ne approfitta e invita Zalone “Vieni a stare un giorno con noi, a visitare le bellezze del territorio”.

«Caro Checco Zalone – scrive la sindaca di Vibo – ho visto “Tolo Tolo” è un film che fa riflettere, io mi sono pure divertita oltre che emozionata, anche la “battuta terribile su Vibo Valentia” è stata esilarante. Rido ancora tutte le volte che ci penso e, sai, ti devo ringraziare. Pensa in quante persone si scatenerà la curiosità di conoscere Vibo Valentia! Grazie a te e a “Tolo Tolo” la mia bella Vibo sta ottenendo una popolarità straordinaria. Pensa a quanta gente mossa dalla curiosità che hai scatenato potrà ammirare la bellezza della costa, respirare il profumo della ginestra e del mare, assaporare il calore della sua gente. Gente che accoglie con il cuore e che ha dimostrato di tendere la mano con slancio e generosità in occasione degli sbarchi. Dai vieni a trovarci ! Potrai anche tu diventare immortale sulle bianche spiagge della Costa degli Dei, il litorale più bello del mondo e dove splende il “Sole a Catinelle“».

“In questi luoghi avvolti dalla magia delle fiabe – ha detto la Limardo – potrai ammirare paesaggi mozzafiato, vedrai il cielo incendiarsi al tramonto e poi, potrai contare le stelle una ad una. Rimarrai incantato da mille cose che ti faranno dire “Cado dalle nubi ”. Dai vieni a stare un giorno con noi! Saremo felici averti nostro ospite – prosegue la sindaca – sarà una bella festa, sono sicura che ci faremo un sacco di risate. Dopo essere sbarcato nel nostro bellissimo Porto di Vibo Marina e aver visitato la Città con il suo immenso patrimonio storico, artistico e archeologico, il suo Museo Nazionale che custodisce la preziosa Laminetta Orfica, potremo gustare insieme la nduja di Spilinga, la cipolla rossa di Tropea, i formaggi del Poro, i funghi delle Serre, il tartufo gelato di Pizzo, i mostaccioli di Soriano e alla fine esclamerai: “Che bella Giornata”. Come vedi caro Checco non dovrai chiederti “Quo Vado” non potrai che scegliere di venire a Vibo Valentia nella nostra terra meravigliosa, ricca di identità e dignità e che richiama tutti i tuoi film più belli e di successo, pensa che è certamente il posto ideale dove girare il tuo prossimo Film. Intanto ti aspettiamo presto per girare insieme a te il film di una giornata indimenticabile. Con affetto. Maria Limardo».