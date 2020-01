“Tolo Tolo” – Pietro Valsecchi scrive al sindaco di Vibo Valentia: “complimenti per l’intelligenza”

Una lettera indirizzata al sindaco Maria Limardo che nei giorni scorsi aveva pubblicato un post su Facebook dopo le polemiche nate attorno alla battuta di Zalone sulla sua città. A scriverla è Pietro Valsecchi, produttore del film “Tolo Tolo” diretto e interpretato da Checco Zalone

Il post di Maria Limardo era diventato virale sul web e su tutti i social e così Valsecchi ha voluto scrivere una missiva, il cui testo è stato reso noto dal sindaco Limardo “per complimentarmi per l’intelligenza e l’ironia con cui ha affrontato la polemica che era stata creata a sproposito della battuta presente nel film di Checco Zalone”.

“Il modo così garbato e insieme divertente con cui ha giustamente rivendicato la bellezza della sua città, bersaglio della comicità sempre irriverente di Checco, ha dimostrato a chi è incapace di cogliere l’ironia la sua inconsistenza: se non sappiamo ridere dei nostri difetti, davvero per questo Paese non c’è futuro. Grazie ancora e viva Vibo Valentia“.

