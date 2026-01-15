Topolino parla Catanzarese: Paperino e Zio Paperone riscoprono le radici locali

​In occasione della Giornata Nazionale del Dialetto (17 gennaio), il settimanale Panini Comics celebra la varietà linguistica italiana. Dopo Napoli e Roma, la “banda Disney” sbarca in Calabria tra “maccarruni” e saggezza popolare.

​Non è la prima volta che il topo più famoso del mondo si cimenta con le parlate locali, ma l’attesa per vederlo alle prese con le asprezze e le musicalità del Sud è sempre altissima.

In occasione della Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, che si celebra il prossimo 17 gennaio, il settimanale Topolino (Panini Comics) ha deciso di rendere omaggio alla ricchezza del patrimonio linguistico italiano inserendo la Calabria tra le quattro regioni protagoniste di un numero speciale.

​Dalle vette della Sila alla tavola di Paperopoli

​Dopo il successo delle precedenti sperimentazioni che hanno visto i personaggi Disney parlare in napoletano, barese e romanesco, questa volta tocca a Paperino e Zio Paperone vestire i panni dei “calabresi d’adozione”. Nelle nuvolette del nuovo numero, i battibecchi tra lo zione taccagno e il nipote sfortunato si tingeranno delle espressioni tipiche della punta dello Stivale.

​Non si tratta di una semplice operazione nostalgia, ma di un vero e proprio riconoscimento culturale. Il dialetto, in questo contesto, non è una macchietta, ma uno strumento per veicolare tradizioni, modi di dire e quel calore tipico del territorio calabrese.

​Perché la Calabria?

​La scelta della Calabria non è casuale. La regione vanta una varietà linguistica incredibile — dalle influenze grecaniche a quelle latine e normanne — che si sposa perfettamente con la narrazione dinamica di Topolino.

​”L’uso dei dialetti nei fumetti permette di avvicinare le nuove generazioni a lingue che rischiano di scomparire, rendendole vive, attuali e, soprattutto, divertenti.”

​Cosa aspettarsi nel numero speciale

​Oltre alla Calabria, il numero speciale coinvolgerà altre tre regioni italiane, creando un vero e proprio viaggio antropologico attraverso il fumetto. I lettori potranno trovare:

​Dialoghi autentici: Curati per rispettare le sfumature locali.

​Riferimenti gastronomici: Non stupitevi se tra un’avventura e l’altra spunteranno riferimenti a prodotti tipici.

​Curiosità storiche: Approfondimenti sulla nascita delle parlate locali.

​Il commento

​L’iniziativa di Panini Comics conferma come il fumetto sia ancora oggi uno dei mezzi più potenti per la salvaguardia dell’identità culturale. Vedere Paperone che, invece di contare i suoi dollari nel classico inglese-americano, impreca o gioisce con la forza di un “vecchio saggio” dell’Aspromonte o della Sila, regala un sorriso che sa di casa.

​L’appuntamento è in edicola dal 17 gennaio.