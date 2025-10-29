Torna a Soverato la “Festa di San Martino”: Enogastronomia e solidarietà per la 21a Edizione

Si rinnova l’appuntamento con la tradizione, il buon cibo e la solidarietà a Soverato. Il 7 e l’8 novembre, a partire dalle 19:30, prenderà il via la 21a Edizione della manifestazione enogastronomica “San Martino Soverato”, un evento che unisce il piacere della scoperta culinaria locale con un importante scopo benefico.

​La manifestazione, che si svolgerà in Via S. Martino a Soverato, promette un percorso di sapori tipici della tradizione, abilmente bilanciato tra rustici e piatti più strutturati.

​Un menù che celebra la Tradizione Calabrese

​Gli avventori potranno gustare un menu ricco e variegato che esalta i prodotti del territorio:

​Antipasti e Stuzzichini: Si parte con i classici Zzippuli e i Murunedhi, perfetti per accompagnare le prime degustazioni.

Pietanze Clou: Il piatto forte è il Fileja con sugo di Maialino Nero di Calabria, un vero e proprio omaggio alla cucina regionale. Non mancheranno le Melanzane Confit, i Porcini e la Ricotta Affumicata.

Dolci e Bevande: Immancabili le Caldarrosti per celebrare l’autunno e, naturalmente, la Degustazione di Vino e la Sangria. L’offerta gastronomica sarà arricchita dai Dolci Tipici realizzati grazie alla collaborazione con l’Associazione Pasticcieri Soverato.

​Un Cuore Grande: Il Raccolto è Benefico

​Oltre al piacere per il palato, la “San Martino Soverato” si distingue per il suo impegno sociale. Infatti, metà del ricavato verrà devoluto in beneficenza a sostegno di importanti servizi sanitari locali:

​Servizio di Neuropsichiatria, Infanzia e Adolescenza di Soverato.

​Servizio di Vaccinazioni Infantili di Soverato.

​Reparto Pediatrico dell’Ospedale Civile di Soverato.

​L’iniziativa, dunque, si configura come un’importante occasione non solo per trascorrere due serate all’insegna del buon cibo e del convivio, ma anche per contribuire concretamente al miglioramento dei servizi dedicati alla salute dei più piccoli nel territorio.