Torna a Soverato la “Festa di San Martino”: Enogastronomia e solidarietà per la 21a Edizione

Si rinnova l’appuntamento con la tradizione, il buon cibo e la solidarietà a Soverato. Il 21 e il 22 novembre, a partire dalle 19:30, prenderà il via la 21a Edizione della manifestazione enogastronomica “San Martino Soverato”, un evento che unisce il piacere della scoperta culinaria locale con un importante scopo benefico.
La manifestazione, che si svolgerà in Via S. Martino a Soverato, promette un percorso di sapori tipici della tradizione, abilmente bilanciato tra rustici e piatti più strutturati.
Un menù che celebra la Tradizione Calabrese
Gli avventori potranno gustare un menu ricco e variegato che esalta i prodotti del territorio:
Antipasti e Stuzzichini: Si parte con i classici Zzippuli e i Murunedhi, perfetti per accompagnare le prime degustazioni.
Pietanze Clou: Il piatto forte è il Fileja con sugo di Maialino Nero di Calabria, un vero e proprio omaggio alla cucina regionale. Non mancheranno le Melanzane Confit, i Porcini e la Ricotta Affumicata.
Dolci e Bevande: Immancabili le Caldarrosti per celebrare l’autunno e, naturalmente, la Degustazione di Vino e la Sangria. L’offerta gastronomica sarà arricchita dai Dolci Tipici realizzati grazie alla collaborazione con l’Associazione Pasticcieri Soverato.
Un Cuore Grande: Il Raccolto è Benefico
Oltre al piacere per il palato, la “San Martino Soverato” si distingue per il suo impegno sociale. Infatti, metà del ricavato verrà devoluto in beneficenza a sostegno di importanti servizi sanitari locali:
Servizio di Neuropsichiatria, Infanzia e Adolescenza di Soverato.
Servizio di Vaccinazioni Infantili di Soverato.
Reparto Pediatrico dell’Ospedale Civile di Soverato.
L’iniziativa, dunque, si configura come un’importante occasione non solo per trascorrere due serate all’insegna del buon cibo e del convivio, ma anche per contribuire concretamente al miglioramento dei servizi dedicati alla salute dei più piccoli nel territorio.