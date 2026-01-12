Torna a Soverato la “Stra Don Bosco”: sport, fede e famiglia al centro della città

Soverato si prepara a vivere una giornata di festa, sport e condivisione con il ritorno della Stra Don Bosco, in programma domenica 1 febbraio 2026, su iniziativa dell’Oratorio Salesiano San Domenico Savio.

L’evento, ormai atteso appuntamento per bambini, giovani, famiglie e adulti, unisce attività sportiva, spiritualità e socialità, nel pieno spirito salesiano.

La giornata si aprirà alle ore 10:00 con la celebrazione della Santa Messa, momento centrale di raccoglimento e partecipazione comunitaria.

A seguire, alle ore 11:00, prenderà il via la corsa podistica non agonistica, con partenza da Piazza Maria Ausiliatrice. Le iscrizioni sono aperte presso l’Oratorio.

La quota di partecipazione è fissata in 10 euro per i singoli, con una riduzione a 5 euro per il secondo fratello o sorella. È inoltre previsto un pacchetto famiglia, con 10 euro per gli adulti e 5 euro per i figli.

Al termine della manifestazione si svolgerà la cerimonia di premiazione, con riconoscimenti per i primi tre classificati di ogni categoria maschile e femminile, oltre alle famiglie partecipanti.

La Stra Don Bosco non è soltanto una corsa, ma un momento di festa collettiva che valorizza i principi educativi e sociali cari a Don Bosco: stare insieme, condividere valori positivi e vivere la comunità come luogo di crescita.

Un appuntamento aperto a tutti, sportivi e non, per riscoprire il piacere di correre insieme e sentirsi parte di una grande famiglia.