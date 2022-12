Torna il 26 e 27 dicembre il Presepe Vivente “Badolato è culla per Te”

Torna nel centro storico di Badolato (CZ) il Presepe Vivente “Badolato è culla per Te”. Appuntamento nei giorni 26 e 27 Dicembre 2022 con la rappresentazione scenica che si svolgerà per le vie del rione “u destru” dell’antico borgo, di recente entrato a far parte del circuito nazionale de “I Borghi più belli d’Italia”.

Il percorso, ad ingresso libero, sarà visitabile – con entrata a gruppi, guidati da accompagnatori dello staff organizzativo – dalle ore 16.30 alle ore 20.30. La manifestazione – ideata nel 2017 da Giuseppe Marino con un gruppo di giovani badolatesi – è ora giunta alla sua III Edizione ed è organizzata dall’Associazione Culturale “Nicola Caporale” di Badolato, grazie all’importante supporto istituzionale del Comune di Badolato e col patrocinio della Regione Calabria, nel contesto della più ampia programmazione annuale del progetto “Badolato C.U.O.R.E. di Calabria” a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2000/2006.

Il Presepe Vivente “Badolato è culla per Te” – una vera e propria manifestazione di comunità – vanta la partecipazione di un centinaio di cittadini tra attori, comparse, guide e staff tecnico-logistico con ditte locali e con la co-organizzazione di altre istituzioni ed associazioni del territorio: Pro Loco Badolato APS/Unpli Calabria, A.Op.T. “Riviera e Borghi degli Angeli”, Associazione “Il Sorriso”, CS Meta 2, Istituto Comprensivo “T. Campanella”.

Grande attesa, quindi, nel comprensorio del Basso Ionio calabrese, per questa importante manifestazione. Per l’occasione, considerata la sua attrattività turistico-culturale, il Comune di Badolato – assieme al corpo di Polizia Municipale, al gruppo delle guardie dell’Ass.ne Europea Operatori di Polizia e con i volontari della Croce Rossa Italiana – ha messo in piedi una macchina organizzativa con un piano di gestione della sicurezza pubblica e del traffico, dei parcheggi e della viabilità comunale con un servizio temporaneo di navetta gratuita lungo la via Provinciale che collegherà l’ingresso nord-ovest del borgo tra le zone di Mingiano, Graneli e Girone fino a Piazza Fosso.

Nelle due serate natalizie del Presepe Vivente, con l’obiettivo di offrire un servizio ristorativo ben organizzato, saranno diversi i bar, bistrot e ristoranti locali in cui i visitatori potranno cenare o trascorrere momenti conviviali fino a tarda sera. Diverse saranno, inoltre, le strutture turistico-ricettive, ubicate sia nel borgo che nella frazione marina, pronte ad ospitare turisti per eventuali soggiorni o tutti coloro che vorranno approfittarne per trascorrere una breve vacanza natalizia a Badolato.

In virtù, infine, della preziosa collaborazione con le Confraternite Religiose e Parrocchie locali, i cittadini ed i visitatori/turisti potranno passeggiare per le vie del borgo alla scoperta di alcune punti di notevole interesse grazie all’apertura straordinaria delle Chiese più importanti.