Torna il caldo africano in Calabria: punte di 38 gradi, poi tregua con i temporali

Caldo torrido in arrivo sulla Calabria. Nelle prossime ore la regione sarà investita da un’ondata di afa con temperature che, secondo le previsioni meteo, potranno raggiungere picchi fino a 38 gradi nelle aree interne e sulla fascia ionica.
Un vero e proprio ritorno del caldo infernale che riporterà le massime ben oltre le medie stagionali, rendendo particolarmente difficile la situazione nelle città e nelle zone rurali.
L’alta pressione di matrice africana sarà la principale responsabile di questo nuovo rialzo termico.
La parentesi bollente, però, non durerà a lungo. Già nelle giornate successive, il transito di una perturbazione verso il Sud porterà un cambiamento radicale del quadro meteorologico.
Temporali e rovesci sparsi interesseranno diverse aree della Calabria, accompagnati da un deciso calo delle temperature.
Complici i venti di maestrale, più freschi e asciutti, i valori termici torneranno a rientrare nelle medie del periodo, regalando una tregua dal caldo soffocante.
Gli esperti consigliano prudenza nelle ore più calde della giornata, evitando esposizioni prolungate al sole e mantenendo una buona idratazione, in attesa del ritorno di un clima più sopportabile.