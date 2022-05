Torna in Calabria “Euro.Soul” con tappe a Soverato, Satriano, San Floro e Badolato

Torna in Calabria “Euro.Soul”, l’unico grande Festival dell’Europa, con appuntamenti ed eventi in programma itinerante da Domenica 8 a Mercoledì 11 Maggio e con tappe a Soverato, Satriano, San Floro e Badolato.

Dopo lo stop forzato a causa della pandemia, l’associazione JUMP celebra in data 09 maggio la FESTA DELL’EUROPA con una serie di eventi pubblici destinati, come sempre, ai più giovani, al mondo dell’educazione e del lavoro.

“Nonostante il periodo storico difficile, – dichiara Pietro Curatola (Presidente JUMP – Gioventù in riSalto) – per gli effetti di una pandemia ancora da sconfiggere e per i precari equilibri mondiali, vogliamo dare il nostro segnale di pace e di speranza per l’agognato ritorno alla normalità. In virtù del bisogno diffuso di serenità ed entusiasmo, la VI Edizione di Euro.Soul, sarà la più colorata ed entusiasmante di sempre. Abbiamo pensato di dedicarla a due figure di riferimento, per noi, importanti e da ricordare: Davide Sassoli e Lucia Abiuso. Lucia è stata un’educatrice esemplare ed un’amica solare per JUMP. Il Presidente Sassoli, più di tutti, negli ultimi anni, ha diffuso un messaggio importante di partecipazione e di impegno, necessari per la costruzione di un’Europa più vicina a tutti i cittadini”.

“Questa Edizione 2022 del Festival – ha concluso Curatola – è per noi carica di significati. Oltre alla celebrazione della dichiarazione di Schumann, riusciamo a celebrare i 10 anni di attività di JUMP – Gioventù in riSalto, nell’anno europeo dedicato ai giovani. Sarà emozionante per noi e anche, spero, per i partner internazionali e locali che saranno coinvolti nei 4 giorni di eventi.”

Durante le giornate del Festival saranno presenti 40 ospiti internazionali provenienti da Germania, Grecia, Rep.Nord della Macedonia, Finlandia, Spagna, Portogallo, Ungheria, Lituania. Tanti giovani e adulti provenienti dal mondo della scuola e del lavoro che sono già amici di JUMP perché coinvolti direttamente nei diversi progetti europei in cui l’associazione calabrese è coinvolta. Ci saranno diverse ed importanti occasioni di divertimento per i più piccoli ma anche di dibattito, confronto, approfondimento di temi riguardanti la scuola e l’imprenditorialità.

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE: Sabato 7 Maggio ore 10.30/11 presso sala arancione, Polo Formativo Jump/CTE in Via T. Campanella 25 Satriano. Per il programma ufficiale del Festival sarà disponibile, a partire da giorno 04 Maggio 2022, una sezione dedicata al Festival sul sito www.associazionejump.it