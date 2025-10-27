Torna in libreria “La Fede Tenace”: un viaggio rinnovato nella storia della Chiesa del Rosario di Soverato

A grande richiesta, e a testimonianza di un profondo legame con la storia e la spiritualità locale, è stata pubblicata la seconda edizione del volume “La fede tenace”, dedicato alla Chiesa della Beata Vergine del Rosario di Soverato.
Dopo il successo del primo volume, la nuova edizione, curata dagli autori Ulderico Nisticò e Tonino Fiorita, continua a tessere il racconto della storia e della profonda devozione che da generazioni lega la comunità alla sua amata Chiesa del Santissimo Rosario.
Il libro non è solo una cronaca storica, ma una vera e propria celebrazione della “fede tenace” dei soveratesi, ben rappresentata dalla resilienza e dalla bellezza dell’edificio sacro, la cui facciata è ritratta in copertina.
L’iniziativa editoriale, come indicato sulla copertina della prima edizione, è stata originariamente promossa e curata dal Rotary Club di Soverato, sottolineando l’importanza culturale e sociale che la Chiesa del Rosario riveste per l’intera città.
La seconda edizione di “La fede tenace” è un’occasione imperdibile per approfondire le radici storiche, artistiche e devozionali del luogo di culto. È disponibile presso la Parrocchia di Soverato.
L’acquisto del volume riveste inoltre un duplice valore: non solo arricchisce la conoscenza del patrimonio locale, ma contribuisce attivamente alla sua conservazione.
L’intero ricavato del contributo richiesto per il libro è infatti destinato unicamente al sostegno dei lavori e delle opere di manutenzione della Chiesa del Santissimo Rosario di Soverato. Un gesto di fede e di cittadinanza attiva per assicurare un futuro a questo importante simbolo della città.