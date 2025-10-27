Torna in libreria “La Fede Tenace”: un viaggio rinnovato nella storia della Chiesa del Rosario di Soverato

A grande richiesta, e a testimonianza di un profondo legame con la storia e la spiritualità locale, è stata pubblicata la seconda edizione del volume “La fede tenace”, dedicato alla Chiesa della Beata Vergine del Rosario di Soverato.

​Dopo il successo del primo volume, la nuova edizione, curata dagli autori Ulderico Nisticò e Tonino Fiorita, continua a tessere il racconto della storia e della profonda devozione che da generazioni lega la comunità alla sua amata Chiesa del Santissimo Rosario.

Il libro non è solo una cronaca storica, ma una vera e propria celebrazione della “fede tenace” dei soveratesi, ben rappresentata dalla resilienza e dalla bellezza dell’edificio sacro, la cui facciata è ritratta in copertina.

​L’iniziativa editoriale, come indicato sulla copertina della prima edizione, è stata originariamente promossa e curata dal Rotary Club di Soverato, sottolineando l’importanza culturale e sociale che la Chiesa del Rosario riveste per l’intera città.

​La seconda edizione di “La fede tenace” è un’occasione imperdibile per approfondire le radici storiche, artistiche e devozionali del luogo di culto. È disponibile presso la Parrocchia di Soverato.

​L’acquisto del volume riveste inoltre un duplice valore: non solo arricchisce la conoscenza del patrimonio locale, ma contribuisce attivamente alla sua conservazione.

L’intero ricavato del contributo richiesto per il libro è infatti destinato unicamente al sostegno dei lavori e delle opere di manutenzione della Chiesa del Santissimo Rosario di Soverato. Un gesto di fede e di cittadinanza attiva per assicurare un futuro a questo importante simbolo della città.