Torna in mare tartaruga Caretta-Caretta curata a Montepaone



E’ tornata in acqua “Ariel” un esemplare di tartaruga marina Caretta-caretta soccorsa nel giugno scorso al largo di Briatico (Vibo Valentia), grazie all’intervento di un’unità navale del Reparto operativo aeronavale della Guardia i finanza di Vibo Valentia.

L’animale, una femmina adulta e specie vulnerabile, al momento del recupero, presentava le pinne anteriori amputate e ferite da strozzamento dovute all’ingestione di detriti plastici.

Affidata alle cure del Centro recupero M.A.R.E. Tartarughe e animali marini di Montepaone (Catanzaro), “Ariel” è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico che l’ha portata al completo recupero delle funzioni vitali.

Il rilascio, con il supporto logistico dei mezzi della Stazione navale della Guardia di finanza di Vibo Valentia, a bordo dei quali era presente il personale dell’Associazione M.A.R.E. Calabria Ets, i veterinari dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia e personale di Legambiente, è avvenuto nelle stesse acque, habitat naturale, che l’avevano vista in difficoltà.