Torna la Carta “Dedicata a te” 2025: 500 Euro per la spesa alle famiglie in difficoltà

Una nuova edizione della misura di sostegno per le famiglie a basso reddito è in arrivo, con un contributo potenziato a 500 euro e nessuna necessità di fare domanda.

​Il governo ha annunciato il ritorno della carta “Dedicata a te” per il 2025, un’iniziativa volta a sostenere le famiglie in difficoltà economica nell’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Questa nuova edizione della social card, gestita in collaborazione con Poste Italiane, presenta una novità significativa: l’importo del contributo sale a 500 euro.

​Come funzionerà?

Il funzionamento rimane simile a quello delle edizioni precedenti. Il contributo di 500 euro verrà caricato su una carta elettronica prepagata emessa da Poste Italiane. Questa carta potrà essere utilizzata esclusivamente per l’acquisto di prodotti alimentari, come previsto dalla normativa.

​Chi ne ha diritto e come si ottiene?

Una delle caratteristiche principali della carta “Dedicata a te” 2025 è la sua erogazione automatica. I beneficiari, infatti, non devono presentare alcuna domanda. I nuclei familiari che soddisfano i requisiti di reddito verranno individuati direttamente dall’INPS incrociando i dati e le informazioni a sua disposizione. Questo sistema semplificato punta a rendere il sostegno più rapido e accessibile per chi ne ha realmente bisogno.

​L’iniziativa si conferma uno strumento importante per contrastare l’impatto dell’inflazione sui bilanci delle famiglie, offrendo un aiuto concreto per affrontare il caro-prezzi dei generi alimentari. L’aumento del contributo a 500 euro riflette la volontà di rafforzare questa misura, rendendola più incisiva nel supportare i cittadini in difficoltà.

​Resta da attendere la pubblicazione dei decreti attuativi che forniranno tutti i dettagli sui requisiti specifici di reddito (ISEE) e sulle modalità di distribuzione delle carte.