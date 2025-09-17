Torna la “Festa del Fungo” a Serra San Bruno tra musica, enogastronomia e tradizione

Dopo l’attesa, la città di Serra San Bruno si prepara a celebrare la “Festa del Fungo” con un programma ricco che si estende per due fine settimana, offrendo un’esperienza completa per gli amanti della natura, della cultura e dei sapori autentici. L’evento, promosso con il supporto di diverse associazioni locali, trasformerà il borgo calabrese in un vivace centro di attività, attirando visitatori da ogni dove.

Le celebrazioni inizieranno sabato 27 settembre alle ore 11:30 con un’inaugurazione ufficiale che vedrà la partecipazione della Banda Musicale “Città di Serra San Bruno” e la sfilata di mascotte e majorette. Seguirà, a mezzogiorno, l’esibizione delle scuole di ballo locali, tra cui il “New Gymnasium – Passione Danza e Sogno Latino”, che regaleranno momenti di spettacolo e allegria.

Il pomeriggio sarà dedicato alla scoperta culinaria con “CALABRIA FOOD OFFICIAL – FoodBlogger” e l’esibizione de “I Giganti di Varapodio”. A chiudere la giornata sarà un Talk Show sul tema “Natura, Storia e Gusto” e il vibrante Concerto Dance Tarantella.

​Domenica 28 settembre la festa continua con il fascino del folklore e della tradizione, a partire dalle 11:30 con l’esibizione degli Sbandieratori del Palio di Bisignano. L’intrattenimento pomeridiano offrirà spettacoli di giocoleria, in particolare con il “Teatro di Strada e Giocoleria Circo Ramingo e Fransè”.

Un secondo Talk Show, intitolato “Radici e Sapori: viaggio nella Gastronomia e nell’agricoltura Calabrese”, approfondirà il legame tra il territorio e le sue eccellenze. La serata culminerà con il concerto della CalaStreet Band.

Il programma riprenderà nel fine settimana successivo. Sabato 4 ottobre si aprirà alle 11:30 con una mattinata musicale in compagnia di Federica Greco e Paolo Presta. Nel pomeriggio, il divertimento è assicurato con lo show della “Compagnia Joculares Mr. Sardella” e il gruppo “Skunchiuruti Band”. La serata raggiungerà il suo apice alle 21:00 con uno spettacolare Spettacolo di Fuoco con i Kami.

​La chiusura dell’evento è prevista per domenica 5 ottobre. La giornata finale si aprirà alle 11:30 con lo spettacolo di “Armonia in Equilibrio Joculares” e proseguirà nel pomeriggio con lo Cooking Show di Francesco Messina. La Festa del Fungo si congederà dal suo pubblico alle 20:30 con il Concerto di Cecè Barretta, un’occasione per celebrare i sapori, i suoni e le tradizioni di questa terra in un’unica, grande festa.