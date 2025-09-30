Torna “La Notte Bianca” a Soverato: Una festa di Musica, Arte e Spettacolo con ospiti d’eccezione


​Il 4 ottobre 2025 la città si anima dalle 19:00 con un programma ricchissimo che spazia dalla danza alla gastronomia.

 La città di Soverato è pronta ad accogliere l’attesissima “La Notte Bianca”, un evento che promette di trasformare il centro in un palcoscenico a cielo aperto.

L’appuntamento è fissato per sabato 04 ottobre 2025, con l’inizio delle attività dalle ore 19:00, per una serata che si preannuncia indimenticabile.

L’iniziativa, promossa dalla Città di Soverato, si inserisce anche nel più ampio “Festival itinerante Le Meraviglie del Golfo di Squillace e della Costa degli Dei”, sottolineando il valore culturale e turistico dell’evento.

Un Programma che accontenta tutti
​La “Notte Bianca” di Soverato si distingue per un programma incredibilmente variegato e multidisciplinare, studiato per coinvolgere cittadini e visitatori di ogni età.

Le aree tematiche previste includono:
​Area Food e Gastronomia per i palati più esigenti.
​Area Danza e Danze Experience dedicate agli appassionati del movimento.
​Area Sport per chi cerca attività più dinamiche.
​Musica, Arte e Cultura con mostre e spettacoli diffusi.
​Spettacolo e l’immancabile Comic Soverato.
​Artisti di strada per animare le vie cittadine.
​Street Food e il popolare Beer Festival.
​Grandi Nomi in Palco

A impreziosire l’evento sarà la presenza di ospiti d’eccezione noti al grande pubblico. Annunciata la partecipazione di:
​Mimmo Cavallaro: Cantante e musicista di musica popolare calabrese.
​Carmen Russo: Ballerina, attrice e showgirl, icona dello spettacolo italiano.
​Raffaele Paganini: Acclamato ballerino ed étoile di fama internazionale.
​Matranga & Minafò: Duo comico siciliano molto amato.

Questi artisti garantiranno momenti di alta qualità tra musica, danza e risate, confermando “La Notte Bianca” come un polo attrattivo di grande richiamo.
​Non resta che segnare la data in calendario: il 4 ottobre 2025 Soverato si vestirà di bianco per una notte di pura meraviglia.