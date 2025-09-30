Torna “La Notte Bianca” a Soverato: Una festa di Musica, Arte e Spettacolo con ospiti d’eccezione

​Il 4 ottobre 2025 la città si anima dalle 19:00 con un programma ricchissimo che spazia dalla danza alla gastronomia.

La città di Soverato è pronta ad accogliere l’attesissima “La Notte Bianca”, un evento che promette di trasformare il centro in un palcoscenico a cielo aperto.

L’appuntamento è fissato per sabato 04 ottobre 2025, con l’inizio delle attività dalle ore 19:00, per una serata che si preannuncia indimenticabile.

L’iniziativa, promossa dalla Città di Soverato, si inserisce anche nel più ampio “Festival itinerante Le Meraviglie del Golfo di Squillace e della Costa degli Dei”, sottolineando il valore culturale e turistico dell’evento.

Un Programma che accontenta tutti

​La “Notte Bianca” di Soverato si distingue per un programma incredibilmente variegato e multidisciplinare, studiato per coinvolgere cittadini e visitatori di ogni età.

Le aree tematiche previste includono:

​Area Food e Gastronomia per i palati più esigenti.

​Area Danza e Danze Experience dedicate agli appassionati del movimento.

​Area Sport per chi cerca attività più dinamiche.

​Musica, Arte e Cultura con mostre e spettacoli diffusi.

​Spettacolo e l’immancabile Comic Soverato.

​Artisti di strada per animare le vie cittadine.

​Street Food e il popolare Beer Festival.

​Grandi Nomi in Palco

A impreziosire l’evento sarà la presenza di ospiti d’eccezione noti al grande pubblico. Annunciata la partecipazione di:

​Mimmo Cavallaro: Cantante e musicista di musica popolare calabrese.

​Carmen Russo: Ballerina, attrice e showgirl, icona dello spettacolo italiano.

​Raffaele Paganini: Acclamato ballerino ed étoile di fama internazionale.

​Matranga & Minafò: Duo comico siciliano molto amato.

Questi artisti garantiranno momenti di alta qualità tra musica, danza e risate, confermando “La Notte Bianca” come un polo attrattivo di grande richiamo.

​Non resta che segnare la data in calendario: il 4 ottobre 2025 Soverato si vestirà di bianco per una notte di pura meraviglia.