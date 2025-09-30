Torna “La Notte Bianca” a Soverato: Una festa di Musica, Arte e Spettacolo con ospiti d’eccezione

Il 4 ottobre 2025 la città si anima dalle 19:00 con un programma ricchissimo che spazia dalla danza alla gastronomia.
La città di Soverato è pronta ad accogliere l’attesissima “La Notte Bianca”, un evento che promette di trasformare il centro in un palcoscenico a cielo aperto.
L’appuntamento è fissato per sabato 04 ottobre 2025, con l’inizio delle attività dalle ore 19:00, per una serata che si preannuncia indimenticabile.
L’iniziativa, promossa dalla Città di Soverato, si inserisce anche nel più ampio “Festival itinerante Le Meraviglie del Golfo di Squillace e della Costa degli Dei”, sottolineando il valore culturale e turistico dell’evento.
Un Programma che accontenta tutti
La “Notte Bianca” di Soverato si distingue per un programma incredibilmente variegato e multidisciplinare, studiato per coinvolgere cittadini e visitatori di ogni età.
Le aree tematiche previste includono:
Area Food e Gastronomia per i palati più esigenti.
Area Danza e Danze Experience dedicate agli appassionati del movimento.
Area Sport per chi cerca attività più dinamiche.
Musica, Arte e Cultura con mostre e spettacoli diffusi.
Spettacolo e l’immancabile Comic Soverato.
Artisti di strada per animare le vie cittadine.
Street Food e il popolare Beer Festival.
Grandi Nomi in Palco
A impreziosire l’evento sarà la presenza di ospiti d’eccezione noti al grande pubblico. Annunciata la partecipazione di:
Mimmo Cavallaro: Cantante e musicista di musica popolare calabrese.
Carmen Russo: Ballerina, attrice e showgirl, icona dello spettacolo italiano.
Raffaele Paganini: Acclamato ballerino ed étoile di fama internazionale.
Matranga & Minafò: Duo comico siciliano molto amato.
Questi artisti garantiranno momenti di alta qualità tra musica, danza e risate, confermando “La Notte Bianca” come un polo attrattivo di grande richiamo.
Non resta che segnare la data in calendario: il 4 ottobre 2025 Soverato si vestirà di bianco per una notte di pura meraviglia.